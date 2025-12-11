İ L A N

T.C. FETHİYE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/289 Esas

Muğla ili Seydikemer ilçesi Korubükü Mah. Cilt no:72, Hane no:69' de nüfusa kayıtlı, Mehmet Emin ve Hanife'den olma, 01/03/1986 doğumlu SEZGİN YAVUZ'un ikametgah adresini bilenlerin ve kendisini görüp tanıyanlar varsa mahkememizin 2025/289 esas sayılı dosyasına bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi verilmesi, aksi takdirde gaipliğine karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 08.04.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02240344