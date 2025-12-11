T.C. GAZİOSMANPAŞA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/258 Esas

KARAR NO : 2025/210

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/05/2025 tarihli ilamı ile CMK'nun 231/5-6 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ahmadreza ve Fatemeh kızı, 23/06/1991 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı MALIHE JAVANMARD tüm aramalara rağmen bulunamamış ve tebliğ yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinafa başvurabileceği ilanen tebliğ olunur. 09.12.2025

