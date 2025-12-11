T.C.

İSTANBUL

57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .61458052-2024/94-Ceza Dava Dosyası

İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 10.12.2024 tarih 2024/94 Esas 2024/621 karar sayılı ilamı ile; Kanıbek ve Nurzat 'dan olma 03/08/1999 Kyrgyz Republıc D.lu Tarıel UZAKOV 'un 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 5.000 TL ve 50 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle,

ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı;

ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde, mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesine vereceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunması yolu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 08.12.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02358575