T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/204

KARAR NO : 2025/533

Sanık Fatıma BALUÇ hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/11/2025 tarihli ilamı ile Çocukları Dilencilikte Araç Olarak Kullanma suçundan sonuç olarak CMK'nın 231/5. Maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Gavar ve Mabibi kızı, 01/01/1976 Afganistan Doğumlu sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış ve sanığa karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 09/12/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02358282