Giriş Tarihi: 12.12.2025 00:00
Örnek No:55*
T.C.
KANDIRA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/29 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|
1 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KIRKARMUT Mahalle/Köy, 119 Ada, 473 Parsel,
Yüzölçümü : 587,35 m2 Kıymeti : 3.498.725,00 TL KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 10:03
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 10:03
|
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TOPLUCA Mahalle/Köy, 107 Ada, 353 Parsel,
Yüzölçümü : 738,68 m2 Kıymeti : 490.998,19 TL KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 11:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 11:22
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 11:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 11:22
|
3 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TOPLUCA Mahalle/Köy, 107 Ada, 354 Parsel,
Yüzölçümü : 1.801,90 m2 Kıymeti : 1.204.267,13 TL KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 12:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 12:30
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 12:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 12:30
09/12/2025
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02358345