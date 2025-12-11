T.C.

MUŞ

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/417

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Muş İli Merkez İlçesi Akçan (Taşoluk) Köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 121

PARSEL NO : 3

VASFI : Çayır

YÜZÖLÇÜMÜ : 426,49 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ANTİKA TUNCA-44746755732

2- AYNUR YALINKILIÇ-30224237418

3- DERHEM DAŞKIN-42181841256

4- ERHAN TEKİN-44842752512

5- FETULLAH TEKİN-44824753186

6- KUMİRYE FIRAT-44854752166

7- MAKSUT TEKİN-44848752394

8- METİN TEKİN-44851752220

9- PERİZADE TEKİN-44917750030

10- PINAR TEKİN-21167538700

11- YUSUF TEKİN-44890750928

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ

ESAS NO : 2025/419

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Muş İli Merkez İlçesi Akçan (Taşoluk) Köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 137

PARSEL NO : 11

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 7379,05 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : CAHİT ŞAHİN-57202340632 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı yısa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,

A- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

B- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş ziraat bankası şubesine yatırılacağı,

C- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d- İş bu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/11/2025

