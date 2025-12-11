Giriş Tarihi: 12.12.2025 00:00
T.C.
MUŞ
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/417
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Merkez İlçesi Akçan (Taşoluk) Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 121
PARSEL NO : 3
VASFI : Çayır
YÜZÖLÇÜMÜ : 426,49 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ANTİKA TUNCA-44746755732
2- AYNUR YALINKILIÇ-30224237418
3- DERHEM DAŞKIN-42181841256
4- ERHAN TEKİN-44842752512
5- FETULLAH TEKİN-44824753186
6- KUMİRYE FIRAT-44854752166
7- MAKSUT TEKİN-44848752394
8- METİN TEKİN-44851752220
9- PERİZADE TEKİN-44917750030
10- PINAR TEKİN-21167538700
11- YUSUF TEKİN-44890750928
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ
ESAS NO : 2025/419
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Merkez İlçesi Akçan (Taşoluk) Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 137
PARSEL NO : 11
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 7379,05 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : CAHİT ŞAHİN-57202340632 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı yısa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,
A- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
B- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş ziraat bankası şubesine yatırılacağı,
C- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d- İş bu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/11/2025
