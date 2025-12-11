T.C.

ORTACA

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2016/133 Esas

KARAR NO : 2024/692

C.SAV.ESAS NO : 2016/25

SANIK : ELENA ABBASİYAN, Hasan ve Sakineh kızı, 1989 İRAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. adresinde oturur.

SANIK : REZA ABBASİAN, Hasan ve Sakineh oğlu, 1976 İRAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. SHAHİNSHAR ST TALAQNAHİ NO:11 ESFAHAN İRAN adresinde oturur.

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 20/09/2015

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 204/1

VERİLEN HÜKÜM : DÜŞME

KARAR TARİHİ : 25/09/2024

Sanıklar Reza Abbasian ile Elena Abbasiyan'ın uçakla Dalaman Havalimanına geldikleri ve ülkemizden çıkış yapmak için görevlilere ibraz ettikleri pasaportların yapılan incelemesinde pasaportlardaki fotoğrafların görüntüsü ve kimlik bilgilerinin bulunduğu mevcut etiketlerin, bulundukları yerlere isteğe uygun şekilde sonradan tahrifat neticesinde yapıştırılarak sahtecilik yapıldığı anlaşılmakla, sanıklar hakkında "Resmi Belgede Sahtecillik" suçunu işlediklerinden bahisle kamu davası açılmış ise de; sanıklar hakkında 13/01/2016 tarihinde iddianame düzenlendiği ve dava zamanaşımının bu tarihte kesildiği, 13.01.2024 tarihi itibariyle 8 yıllık olağan zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşılmakla TCK'nun 66/1 ve 67.maddeleri gereğince bu suçtan sanıklar hakkında açılan kamu davasının CMK'nun 223/8 maddesi uyarınca ayrı ayrı düşmesine karar verildiği görülmüştür.

Sanıkların yurt içinde adreslerinin bulunmadığı, yurt dışı adreslerine ise sanıkların kimlik veya pasaport fotokopilerinin bulunmaması nedeniyle yurt dışı istinabe işlemleri yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri uyarınca Türkiye genelinde yayın yapan bir gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra sanıklara kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği, ilan masrafının hüküm kesinleşinceye kadar suçüstü ödeneğinden yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 08.12.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02357667