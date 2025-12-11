İLAN

TURHAL İCRA CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2024/17 24.11.2025

Karar No: 2025/5

Konu : Karar İlanı

Mahkememize açılan "Nafaka Hükümlerine Uymamak" suçundan, sanık ARİF ONUR'un adresi tespit edilemediğinden sanığa mahkeme kararının ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.;

HÜKÜM:

1-Sanık Arif Onur'un 2024 yılı Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin nafaka hükümlerine uymamak suçundan 5358 sayılı kanunun 15. maddesi ile değişik 2004 sayılı İİK.nun 344 maddesi uyarınca 3 AYA KADAR HAPSEN TAZYİKİNE,

2-Hapsin tatbikine başladıktan sonra borçlu borcunun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliyesine,

3-Müştekinin feragat etmesi veya borcun ödenmesi halinde, İİK.nun 354 maddesi uyarınca, bütün sonuçları ile birlikte cezanın düşürülmesine,

4-Müştekinin Adli Yardım talebi nedeniyle suçüstü ödeneğinden yapılan 10,00 TL tebligat giderinin sanıktan alınarak hazineye gelir kaydına,

5-Müşteki tarafından yapılan 60,80-TL vekalet harcı gideri giderinin sanıktan tahsili müştekiye verilmesine,

6-Müşteki kendisini vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 10.000,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak müştekiye ödenmesine,

Dair, müşteki vekilinin huzurunda, sanığın yokluğunda, yapılan açık yargılama sonucunda, adresi tespit edilemeyen Şahin ve Kadriye oğlu, 01/01/1993 ZİLE doğumlu, TOKAT, ZİLE, Yeşilce mah/köy nüfusunda kayıtlı sanık ARİF ONUR'a mahkeme kararının ilandan itibaren (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyan ile 6217 Sayılı Yasanın 5.maddesi ile değişik Turhal Asliye Ceza Mahkemesine itiraz yolunun açık olduğu, itiraz edilmediği takdirde hükmün bu haliyle kesinleşeceği hususu MAHKEME KARARI'nın tebliği yerine kaim olmak üzere İLAN olunur. 24/11/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02358543