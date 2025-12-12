İLAN

ELAZIĞ VALİLİĞİ

ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Öksüzuşağı köyü 115 ada 3,5,6,7,8,11 nolu ve 117 ada 1 ve 2 nolu parsellerde kadastro güncelleme çalışmalarında yapılan sınırlandırma ve yanlış sınırlandırmaya bağlı yüzölçümü hesaplama hatasının düzeltilmesi sonucu 115 ada 3 nolu parselin yüzölçümü 3256.83 m², 115 ada 5 nolu parselin yüzölçümü 2595.42 m², 115 ada 6 nolu parselin yüzölçümü 609.72 m², 115 ada 7 nolu parselin yüzölçümü 853.56 m², 115 ada 8 nolu parselin yüzölçümü 805.26 m², 115 ada 11 nolu parselin yüzölçümü 1703.40 m², 117 ada 1 nolu parselin yüzölçümü 1712.65 m² ve 117 ada 2 nolu parselin yüzölçümü 3008.01 m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecek olup 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tapu kayıt ilgililerinin veya kanuni vekil/temsilcilerinin 30 gün içerisinde Elazığ Sulh Hukuk Mahkemelerine düzeltmenin kaldırılması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02358796