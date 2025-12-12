GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Mahallesi Ada Parsel Alanı(m²)

İmar Durumu m² Rayiç Değeri Muhammen Bedel Geçici Teminat K.Karadinek 8879 6 11.268,02 Küçük Sanayi Alanı (Küçük Sanayi Sitesi E:1:00 Yençok:12.50 m) 2.750,00 TL 30.987.055,00 TL 929.611,65 TL K.Karadinek 8879 2 9.341,31 Ticaret Alanı (E:1.00 Yençok:12.50 m) 3.000,00 TL 28.023.930,00 TL 840.717,90 TL K.Karadinek 8880 13 57.838,50 Küçük Sanayi Alanı (Küçük Sanayi Sitesi E:1:00 Yençok:12.50 m) 2.750,00 TL 159.055.875,00 TL 4.771.676,25 TL

A. İÇ ZARF

B. DIŞ ZARF

C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

1-İHALENİN KONUSU: Şehitkamil İlçesi, K.Karadinek Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.2-İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü artırma suretiyle yapılacaktır.3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:İhale şartname bedeli 1000,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir.4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR63 0001 5001 5800 7325 3734 30 iban nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:Söz konusu yerlerin ihalesi 24.12.2025 Çarşamba günü, saat 15:00 'da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne 24.12.2025 Çarşamba günü, saat 12.00 'a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.6. İSTENİLEN BELGELER:Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,b) Gerçek kişiler için Türkiye'de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü'nden veya e-Devlet 'ten temin edilecek),c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,f) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname ve sözleşme tasarısı,ğ) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,ı) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02358842

