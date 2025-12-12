T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2017/237 Esas

KARAR NO : 2019/674

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/12/2025 tarihli ek kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 5237 sayılı TCK nun 51/1 maddesi gereği erteli 10 AY HAPİS ve 20 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Abdula ve Halıcha kızı, 19/10/1990 d.lu, KIRGIZİSTAN uyruklu,MUKHAMED KHANLOSAN hakkında kararverilmiş olup sanığın adresinekararın tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içinde yasal yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.11.12.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02358802