T.C.

ESKİŞEHİR

1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.45974032-2024/295-Ceza Dava Dosyası

K. 2025/477

İLAN

Kasten Yaralama ve Basit Yaralama suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16.10.2025 tarihliilam ile sanık hakkında müşteki Bismillah Nazari'ye yönelik 86/1 md. uyarınca 3 YIL 4 AY HAPİS, müşteki Zeyniddin Corh'a yönelik 86/2 md. uyarınca HAGB kararı ve bu karara karşı Cumhuriyet Savcısının istinaf talebi ile Sanık Müdafiinin istinaf talebi açık adres ve kimlik bilgileri bulunamayan MÜŞTEKİ ZEYNİDDİN CORH (Tokl ve Hamide oğlu, 1998 Afganistan d.lu) ile MÜŞTEKİ BİSMİLLAH NAZARİ (Şerif ve Peri oğlu, 2003 Afganistan d.lu) 'ye tebliğ edilmediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra müştekiler Bismillah Nazari ve Zeyniddin Corh'a tebliğ edilmiş sayılacağına,

Müştekilerin karara karşı istinaf hakkı bulunup gerekçeli kararın tebliğ tarihini takip eden ilk gün başlamak kaydı ile iki hafta içinde mahkememize vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle İstinaf nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02358862

