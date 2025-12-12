T.C.

ESKİŞEHİR

İCRA DAİRESİ

TAHLİYE EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2025/91662 ESAS

ALACAKLI : FATİH ERTUĞRUL,

VEKİLİ : Av. Gökçe Baloğlu(TBB No: 171356)

Hacı Ali Bey Mahallesi Sakarya -1 Cad.Gürdal Abacı Plaza No:50 K:6 D:20 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

BORÇLU : SHAHABODIN TALEBSARBAZI, T.C.(99754474908)

BORCUN SEBEBİ: BAHÇELİEVLER MAH., MANYAS SOKAK, NO;3,D:2 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİRadesinde bulunan kirlanmış taşınmaz için düzenlenmiş ; 02/07/2021 başlangıçtarihli,10/08/2023 sonlanma tarihli; 1200 TL meblağlı kontrat.Kontrat açıklaması:10/07/2023 düzenleme tarihli ve 10/08/2023 taahhüt tarihlitahliye taahhüdnamesine binaen adresi belirtilen taşınmazın boş teslmi ,tahliye yolu

Borçluların bilinen tüm adreslerine tebligat gönderilmiş tebliğ yapılamamıştır. Adres araştırmalarından bir sonuç alınamamıştır. Bu nedenle ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) günlük tahliye süresine ilave 15 gün ile toplam 30 gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (22) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflas Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur.10/12/2025

(İİK m.272, 273)

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02358944

