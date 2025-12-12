T.C. İSTANBUL 12. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2025/13 Esas

DAVALI: MAHLIYO TUROBOEVA - Nişancı Mah. Hemşire Sk. No:24/11 Fatih/ İSTANBUL

Davalının bildirilen adreslerinde tebligat yapılamamış, emniyet marifeti ve diğer tüm aramalara rağmen yeni adresi tespit edilemediğinden Davalı Mahlıyo Turoboeva'ya dava dilekçesi, tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma gününün tebliğine, tebliğden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap ve açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde adres göstermesi, delillerini usuli itirazlarını, HMK.129 maddesine uygun şekilde 2 suret olarak bildirmesi, ayrıca hangi vakıaların delili olduğunu da belirterek ellerinde bulunan delilleri 2 suret olarak dilekçesine eklemesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere dilekçesinde yer vermek sureti ile mahkememize ibraz etmesi, 2 haftalık sürede cevap vermez ise dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, cevap dilekçesi ile birlikte ilk itirazlarını bildirmez ise itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı,

Duruşma günü olan 13/01/2026 günü saat: 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ve değiştirebileceği ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, dava dilekçesi, tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.11/11/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02358810