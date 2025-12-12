T.C. İSTANBUL 21. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2025/13

Karar No: 2025/429

Mahkememizin 10/09/2025 tarih, 2025/13 Esas, 2025/429 sayılı kararı ile; SANIK RUHAT TEZKORKMAZ hakkında Nitelikli Dolandırıcılık suçundan beraatine, sanıklar NURGÜL KARAKIZ ve MERTCAN FİLHAK hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı mahkumiyetine karar verildiği, katılan KADİR ÖCEK (İsmail ve Ayşe oğlu, 20/01/1993 Şişli doğumlu)'e gerekçeli karar ve sanıklar NURGÜL KARAKIZ müdafi AV. ZEYNEL FURKAN YILMAZ'ın ve MERTCAN FİLHAK müdafi AV. MELTEM ÖZKAN'ın istinaf dilekçelerinin tebliğ işlemlerinin yapılmaya çalışıldığı ancak katılanın adreslerinde bulunmaması nedeniyle tebliğ işlemleri gerçekleştirilememiş olmakla; Mahkememiz gerekçeli kararının ve istinaf dilekçelerinin Basın İlan yoluyla katılan KADİR ÖCEK'e tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazetede ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine,-7201 sayılı Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğolunur. 09.12.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02358792