T.C.
İSTANBUL İLİ
BEŞİKTAŞ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Aşağıda nitelikleri belirtilen iş 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'nın 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemi doğrultusunda 18 (onsekiz) ay süre ile ihaleye verilecektir.
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT
|SÜRESİ
|MEVKİİ
|İHALE GÜNÜ VE SAATİ
|İŞİN TÜRÜ
|885.196,62 - TL+KDV
|26.573,89-TL
|18 AY
|Beşiktaş İlçesi, Nisbetiye Mahallesi, Aytar Caddesi, Başlık Sokak No:1, Belediye Hizmet Binası, 3. Kat Encümen Toplantı Odası
|24.12.2025 ÇARŞAMBA
SAAT: 13:00
|Beşiktaş Belediyesi İlçe Sınırları Dahilinde Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi
- Bu işe ait şartname Beşiktaş Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden 750_TL karşılığında alınacaktır.
- İhaleye; gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve aşağıdaki belgeler ihale günü ve saatinde Belediye Encümeni'ne sunulacaktır.
- Gerçek kişiler için onaylı İkametgah Belgesi,
- 2025 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,
- İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
- İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (7.1), (7.2), (7.3) ve (7.4)' deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
- Muhammen bedelin % 3'ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
- Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve Vergi Dairesi'ne borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,
- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,
- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ihale süresince devam edecek şekilde faaliyet konusuna uygun olarak alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
- İstekli tarafından, şartname ekinde bulunan iletişim bilgi formu, ihalelerden yasaklılık durum formu, yer görme formunun doldurulmuş hali ve "okudum, anladım" şeklinde imzalanan ihale dokümanı ve ihale dokümanı satın alındığına ilişkin makbuzun aslı belgelerinin ibrazı zorunludur.
