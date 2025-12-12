Giriş Tarihi: 13.12.2025 00:00
T.C. SELÇUK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/251 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Selçuk ilçesi, 14 MayısMahallesi,
MEVKİİ : Abuhayat Mevkii
ADA NO : 445 Ada
PARSEL NO : 55 Parsel
VASFI : İNCİR BAHÇESİ
MALİKİN ADI VE SOYADI : ŞÜKRÜ KIZILHAN
GAMZE ÖZNUR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın 47,44 m2 mülkiyet hakkı, 7712,86 m2 daimi irtifak hakkı tesisinin kamulaştırılması talebi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/251 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.12.2025
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02358837