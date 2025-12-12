T.C. SELÇUK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/251 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Selçuk ilçesi, 14 MayısMahallesi,

MEVKİİ : Abuhayat Mevkii

ADA NO : 445 Ada

PARSEL NO : 55 Parsel

VASFI : İNCİR BAHÇESİ

MALİKİN ADI VE SOYADI : ŞÜKRÜ KIZILHAN

GAMZE ÖZNUR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın 47,44 m2 mülkiyet hakkı, 7712,86 m2 daimi irtifak hakkı tesisinin kamulaştırılması talebi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/251 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.12.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02358837