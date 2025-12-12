T.C.

YENİŞEHİR1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2024/459 Esas

DAVALI : AMMAR GÜLEN

Davalı AMMAR GÜLEN(TC:43*******54, Seyfullah oğlu 1982 dğ.lu) tüm aramalara rağmen adresine ulaşılamadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğinekarar verilmiştir.

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından davalılardan olan Ammar Gülen aleyhine haksız eylemleri sonucu Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı'nda doğan zararlara ilişkin meydana gelen 51.329,55-TL zararın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davacıya ödenmesi talebi ile dava açılmış olup,

Dava dilekçesi, ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde HMK.nun 129. maddesinde yazılı unsurları içerir şekilde davaya karşı cevap dilekçesi verebileceği ve davaya süresi içinde cevap verilmemiş olması, HMK 128 maddesi gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar etmiş sayılacağı hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

