T.C.İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

930.000,00

1

Taşıt

34FDZ453 Plakalı , 2022 Model , RENAULT Marka , OTOMOBİL / RJA - YENİ CLİO JOY 1.0 TCE X-TRONİC Tipli , VF1RJA00569190276 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Aracın kaporta aksamında sağ ve sol yan tarafları komple vurukların, tamponlarında kırıkların olduğu, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluştuğu,araracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.

(Satışa çıkartılan mal,Ataşehir Yöntem Yediemin Otoparkı - FERHATPAŞA MAH. G41 SOK. NO :47/49 Ataşehir İstanbul adresindedir.)