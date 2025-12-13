T.C.

BURSAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/673 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 10:31

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara vebilirkişi raporunaadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, İRFANİYE Mahalle/Köy, 119 Ada, 11 Parsel, A Blok 8 Nolu Bağımsız Bölüm BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖREözetle; Kıymet Takdirine konu taşınmaz, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak, Bursa şehir merkezi kabul olunan Heykel'e 25 km, İzmir Yolu Caddesi'ne 2 km, Uludağ Üniversitesi ve metro istasyonuna 5,5 km mesafede,fiilen Balkan Mah.de (tapu kaydında İrfaniye Mah.) Şumnu Sokak'a cepheli konumdadır. Taşınmaz her türlü alt yapı ve belediye hizmetlerinden fiilen yararlanmakta olup, yerleşim mahalli içindedir. Ana Taşınmaz : Taşınmaz, Cumhuriyet Sitesinde yer almaktadır. Sitede 2 adet blok mevcuttur. Taşınmaz,zemin kat ve 5 normal kattan müteşekkilB.a. Karkas iskeletli A Blokta, tapu kaydına göre 1., fiili 2.katta yer alan 8 nolu dairedir. Blok merdiven basamakları ve sahanlıkları mermer kaplamalı olup asansör mevcuttur. Daire :Kıymet Takdirine konu 8 nolu daire, antre, salon, 3 oda, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu, tuvalet ve iki adet balkondan müteşekkildir. Daire kapısı çelik kapı, iç kapılar akrilik, pencereler renkli pvc doğramadır. Döşemeler laminat parke, ıslak alanlarda seramik kaplıdır. Duvarlar saten boya ıslak hacimlerde seramik kaplıdır. Salon tavanında ışık bandı mevcuttur. Mutfakta çimston tezgah ve akrilik dolap, banyoda duşa kabin, klozet ve hilton tipi dolap mevcuttur. Daire alanı net 139,60 m2 dir. Yapı yıpranma payını % 4 olarak belirlemekteyiz. Ekte sunduğumuz fotoğraflarda dairenin blok içindeki konumu ve halihazır durumu görülmektedir. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanına eklibilirkişi raporunda açıklanmıştır.: Balkan Mah. Şumnu Sokak No.2Cumhuriyet Sitesi A Blok Kat.1 No.8 Nilüfer / BURSA: 3.697,68 m2: 167/8484:1/1000 Ölçekli Göçmen Konutları Güneyi Uygulama İmar Planında Ayrık NizamE:1,20, Yençok = 18,50 m, 6 Kat yapılaşma şartlarıyla, Konut alanındayer almaktadır.: 4.500.000,00 TL: %1: Dosyasında mevcuttur.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02360143

