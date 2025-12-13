Giriş Tarihi: 14.12.2025 00:00
İ L A N
T.C. İNEGÖL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/2578 Esas
Konu : Gaiplik 1. İlanı Kendisinden haber alınamayan aşağıda açık kimliği bulunan gaipliğine karar verilmesi istenilen ANTİKA TİMAGUR'un gaipliği hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO : 23137505422
ADI SOYADI : ANTİKA TİMAGUR
BABA ADI : EMİN
ANA ADI : SUPHAN
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1984
DOĞUM YERİ : BULANIK
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02360173