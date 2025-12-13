T.C. İSTANBUL 20. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/369 Esas

DAVALI: EMİN KILIÇ Ekrem oğlu, 01/01/1971 doğumlu, Osmançavuş Mah. Şehitönder 50 53 Sk. 66700Sorgun/ YOZGAT

Yurtdışı adresi: COSTA ESTE, PUERTE DEL MAR, CALLE 4, CASA100 PANAMA CİTY

Davacı MENDUHA KILIÇ tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasına ilişkin tahkikat duruşma gününü bildirilmesi amacıyla ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tahkikat duruşma günü: 21/01/2026 günü saat: 10:55'de duruşmanız olup, 7251 sayılı yasa ile değişik HMK 147 maddesinin 2 fıkrası gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği İHTAR olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02360179