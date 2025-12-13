T.C. İstanbul Anadolu 23. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/556 Esas

DAVALI : SALİH MURAT BEKTAŞ Ankara 1 /1 Kordonboyu Türkiye 34860 Kartal/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Yardım Nafakası) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK. 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunmanız hususu, sunmadığınız takdirdeilerleyen aşamalarda delil sunamayacağınızın ihtarı ile duruşma günü: 12/02/2026 günü saat: 14.30'da duruşmaya gelmediğiniz, gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halindetarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK. 150 maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği, tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ama sunmadığınız belgeleri sunmanız/başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, verilen sürede yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza hususunun ihtarı ile Dava Dilekçesi ve duruşma günü tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02360472