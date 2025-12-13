T.C.SİLİVRİİCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 14:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 14:01

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi, Terakki Caddesinden ayrılan Türkan Sokakta, tapunun 8555 ada 8 parsel numarasında kayıtlı ve TürkanSokaktan 15 dış kapı numarası alan 414,07m2 miktarlıkat mülkiyeti tesisli Bahçeli betonarme iki adet dubleks ev vasıflı taşınmazda 50/100 arsa paylı (2) bağımsız bölüm numaralı "Dubleks Mesken"in tamamı niteliğindedir.Terakki Caddesinden ayrılan Türkan Sokak üzerinde ve sokaktan 2 dış kapı numarası alan parsel üzerinde bir adet ikiz tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, iki bağımsız bölümlü, dış cephesi sıvalı, boyalı, etrafı bahçe duvarı ile çevrili yapı bulunmaktadır.Değerleme konusu (2) bağımsız bölüm numaralı mesken onaylı mimari projesine göre zemin kat+ 1 normal kattan ibarettir.Mahallinde yapılan tespite göre onaylı mimari projesine aykırı bir şekilde çatı kat yapılmıştır. Giriş katta antre, hol, salon, mutfak, WC, teras mahalleri, 1.normal katta antre, hol, bir tanesi ebeveyn banyolu üç oda, banyo-WC, balkon mahalleri, çatı katta antre, hol, banyo-WC, oda mahalleri bulunmaktadır. Toplam kullanım alanı 125,00m2 olan bağımsız bölümde ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta modüler mutfak dolapları, pencereleri PVC doğrama ve ısıcamlıdır. Yazlık amaçlı kullanılan bağımsız bağımsız bölümün elektrik, sıhhi tesisatları tamamlanmıştır.Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda,çoğunlukla yazlık amaçlı kullanılan bölgededir.Adresi : Semizkumlar Mah. Türkan Sok. Dış Kapı No: 15 Silivri / İSTANBULYüzölçümü : 414,07 m2Arsa Payı : 50/100Hisse : 1/1İmar Durumu :29.11.2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Silivri Sahil Bölgesi Uygulama İmar Planında Konut Alanında Kalmaktadır. Konut alanında yapılaşma şartları Yapı Emsali (E):0.45 olan meskûn konut alanlarında; Yapı Yüksekliği:2 Kat ve Yençok:7.50 m. dir. Yapı düzeni, Ayrık Nizam'dır denilmiştir.Kıymeti : 6.500.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

30/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02360176