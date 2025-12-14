İLAN

AYDIN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizde mernis adresi yurt dışı adresi olduğundan ve yurt dışı adresine yapılan tebligatın bila ikmal iade dönmesi nedeniyle, davalı, Aydın ili, Nazilli ilçesi, Karaçay mah/köy, cilt 6, hane no 200'de nüfusa kayıtlı, Adnan ve İlhan oğlu, Gülhan 20/06/1946 dogumlu, (TC.Kimlik No: 13954646200) TAYMUR ARMAĞAN ' a gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 18.02.2025 tarih ve 2024/377 Esas, 2025/273 Karar sayılı kararıyla; davanın reddine, Harçlar Kanunu gereğince dava değeri üzerinden alınması gereken toplam 615,40 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irad kaydına, dahili davalı Aydan Sepil kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T göre hesaplanan 18.000,00 TL maktu vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalı Aydan Sepil'e verilmesine, dahili davalılar Aydın Umur Esenkan, Meral Esenkan, Sumru Kazançoğlu'nun kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden A.A.Ü.T göre hesaplanan 18.000,00 TL maktu vekalet ücretinin davacılardan alınarak Aydın Umur Esenkan, Meral Esenkan, Sumru Kazançoğlu'na verilmesine, dahili davalı Aykut Aysın kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T göre hesaplanan 18.000,00 TL maktu vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalı Aykut Aysın'a verilmesine, davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine, suç üstü ödeneğinden karşılanmasına karar verilen 2.800,00 TL Arabuluculuk ücretinin davacıdan alınarak hazineye irad kaydına karar verilmiştir.

Karara karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye mahkemesine taraflarca istinaf yoluna başvurulabilineceği hususu, gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04/12/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02359284