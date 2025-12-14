T.C.

HAKKARİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/129 Esas

KARAR NO : 2024/466 Karar

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunun 66/1-b maddesi gereğince mahkememize kamu davası açıldığı, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/10/2024 tarihli ilamı ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunun 66/1-b maddesi gereğince 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve 7242 sayılı kanunun 10.maddesinde değişikliğin gözetilerek TCK'nun 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına karar verilen Dede ve Nazik oğlu, 24/07/1996 Ortaköy doğumlu Muhammet KÖSE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. Bu nedenle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın muhatabın güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir GAZETEDE ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11/12/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02360257