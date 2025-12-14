KULLANILABİLİR TESİS MALZEMLERİ (HURDA NİTELİĞİNDE OLMAYAN) KARŞILIĞI YIKIM ve SÖKÜM İŞİ YAPILACAKTIR

KARACABEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İdarenin

Adresi :Canbalı Mah. Bursa Cad. No :200 Karacabey/Bursa Telefon ve faks numarası :0 224 676 10 97 Elektronik Posta Adresi : İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://bursaobm.ogm.gov.tr/

c) Teminat miktarı : Muhammen bedelin % 6 'sı 785,309,00-TL

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü Karacabey Orman İşletme Şefliği 231-232 Nolu Bölme Sınırlarında Yer Alan (Şahinköy 856/1 parsel, Kıranlar 1514/1 parsel) ihale şartnamesinde belirtilen 48 adet bina tesis ve devamı niteliğindeki eklentiler belirlenen muhammen bedel üzerinden yıkılarak veya sökülerek sahadan kaldırılmak suretiyle satılması İşi İhalesi 2886 Sayılı Kanunun 35-a Maddesi Gereği Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü İle Yapılacaktır.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.İhale konusu işina) Niteliği, türü ve miktarı, yapılacağı yer : Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü Tarafından Orman Kanunun 17/2 maddesi gereği el konulan Karacabey Orman İşletme Şefliği 231-232 Nolu Bölme Sınırlarında Yer Alan (Şahinköy 856/1 parsel, Kıranlar 1514/1 parsel) ihale şartnamesinde belirtilen 48 adet bina tesis ve devamı niteliğinde ki eklentiler yıkılarak veya sökülerek sahadan kaldırılmak suretiyle satılması işinin 2886 Sayılı Kanunun 35-a Maddesi Gereği Kapalı Teklif (Artırma) Usulü İle İhalesib)Muhammen bedel :13,088.475,00.-TL olup ihale bu fiyat üzerinden kapalı teklif (arttırma) usulü ile yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

e) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

İhalenin;

a) Yapılacağı yer: Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda

b) Tarihi ve saati: 26/12/2025 Cuma Günü Saat: 14:30

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belge, telefon, faks varsa elektronik posta adreslerini bildirir belge.

4.1.2. Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası bulunan belge

4.1.3. Tüzel kişiler için vergi kimlik numarasını bildirir belge

4.1.4. Vergi Dairesinden alınan vergi mükellefi olduğuna dair belge, ihale ilan tarihinden sonra alınmış Vergi Dairesine ve SGK' ya borcunun bulunmadığına dair belgeleri,

4.1.5. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.6. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan ve ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.7. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olunan belgeler; binaların yıkım işleri ile ilgili izin, ruhsat ve diğer belgeler İstekli tarafından alınacaktır.

4.1.8. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.9. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.10. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgililerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekaleten katılacak ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekalet edeceklerin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekmektedir.

4.1.11. İhale konusu işin yapılabilmesi için isteklilerin kendilerine ait en az Y3 sınıfı Yapı Müteahhitlik belgesi veya en az Y3 sınıfı Yapı müteahhit belgesine sahip mühendisle noter tasdikli sözleşmeyi ibraz etmeleri zorunludur. Bu belge sözleşme imzalanmadan önce ibraz edilmelidir.

5. İhale muhammen bedel üzerinden en yüksek teklifi veren isteklide bırakılacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dökümanı mesai saatleri içinde Karacabey Orman İşletme Müdürlüğünde ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesinde Duyurular bölümünde görülebilir ve 1.000,00 (Bin)TL karşılığı Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü'nden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Karacabey Şb. TR82 0001 0000 6291 5854 5050 01 Nolu hesaba (Vergi No Karacabey vergi dairesi 5060811995) TCK no vergi no belirtilerek yatıracaklardır.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almayan istekliler ihaleye teklif veremez.

8.Tekliflerin Sunulma Şekli

8.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.

8.2. Teklifler, 26.12.2025 Cuma Günü Saat 14:00' a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

8.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

8.4. İstekliler tekliflerini, "Muhammen Bedel" üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; tespit edilen muhammen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

8.5. Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubunu vermek (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatıldıktan sonra imzalanacak ve mühürlenecektir.)

8.6. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

9. İsteklilerin yukarıda belirtilen muhammen bedel üzerinden %6 oranında ki teminatı nakit veya süresiz ve limit dahilinde teminat mektubu olarak sunmaları zorunludur.

10. Diğer hususlar:

11.1. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanacak ve işe başlamadan önce teklif edilen bedel (KDV, Karar, sözleşme kesin teminat vs .tüm giderler ile birlikte) Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının Ziraat Bankası Karacabey Şubesindeki TR82 0001 0000 6291 5854 5050 01 Nolu Hesabına nakit olarak yatırılacaktır.

11.2. İlande yer almayan hususlar için idari ve teknik şartnamede belirtilen hükümler geçerlidir.

11.3. İhaleye katılacakların araç taahhütnamesi Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğinin Yıkım İşleri Müteahhitliği Y3 sınıfı belgesine haiz olan Müteahhitlerin bulundurması gereken asgari ekipmanı bulundurması zorunludur. Taahhüt edilecek araçlar yükleniciye ait ise demirbaş kaydının, ait değil ise kiralanacağına dair taahhütnamenin sunulması gerekmektedir

11.4. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

