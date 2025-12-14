TAVŞANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

الإعلان

جمهورية التركية

من محك مة الصلح البدائية بمدينة طوشنلي

رقم الاساس : 1158/2017 مدعي :

Suudi Arabistan 9960 Cidde 21463 Cidde 11505 P.O.Box 53545324674 MÜNİR UFUK ZEYTİNOĞLU

في محاكمة دعوى فسخ الشراكة (الملكية المشتركة) المرفوعة ضدكم من قِبل جمعية طوشنلي لدع م الطلاب وتنظيم الدورا ت

ورد في قرار المحكمة وتقرير الخبير المؤرخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024، والذي أعدته لجنة الخبراء بعد معاينة العقار موضوع الدعوى، ما يلي:

تقع العقارات موضوع الدعوى في حي يني بمنطقة طوش نلي ، الجزيرة 508، والقطع 2 و3 و9 .

- قيمة القطعة 2 من الجزيرة 508: 136.04 متر مربع × 8,000.00 ليرة تركية/م² - 1,088,320.00 ليرة تركية

- قيمة القطعة 3 من الجزيرة 508: 135.26 متر مربع × 8,000.00 ليرة تركية/م² - 1,082,080.00 ليرة تركية

- قيمة القطعة 9 في جزيرة 508: 189.36 مترًا مربعًا × 30,000.00 ليرة تركية/متر مربع - 5,680,800.00 ليرة تركية

قيمة البناء: 96 مترًا مربعًا × 3,150.00 ليرة تركية/متر مربع - 302,400.00 ليرة تركية. - القيمة الإجمالية للقطعة 9 في جزيرة 508: 5,983,200.00 ليرة تركية

تشير التقديرات إلى أنه لا يمكن حل الشراكة إلا بالبيع. يخطرك بموجب هذا الإعلان أن لديك الحق في الاعتراض على تقرير الخبير في غضون أسبوعين من تاريخ التبليغ وفقًا للمادة 281 من قانون الإجراءات المدنية( HMK)، وأن الجلسة قد تم تأجيلها إلى 18 /02/2026 الساعة 09:35، وأنه يجب عليك حضور الجلسة شخصيًا أو أن يكون لديك محامٍ يمثل بك، وإلا ستستمر المحاكمة في غيابك وفقًا للمادة 147 من قانون الإجراءات المدنية رقم 6100، وأنك لا تستطيع الاعتراض على الإجراءا ت

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02356791