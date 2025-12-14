T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, Uçakalanı Mahallesi, 993 Ada, 85 Parsel sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Değerleme konusu taşınmaz, Uçak Caddesinin Bitiminin ~998 m güneybatısında, Adana Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumunun ~2,36km kuzeyinde yer almaktadır. Yol tarifi ise Yenidam mahallesi 6007 sokak üzerinden batı yönde ilerlenir ve 6009 sokak yöünen sağa dönülür Yaklaşık ~250 m ilerlendikten sonra solda konumlu taşınmaza ulaşım sağlanmış olunur. Taşınmaza özel araç ile ulaşım mümkündür. Değerleme konusu gayrimenkulün bulunduğu Yenidam mahallesi az sayıda 2-3 katlı konut ve genellikle küçük sanayi iş yerleri olarak kullanılan yapıların bulunduğu bir bölgededir. Bölge genel olarak sanayi bölgesi olarak kesafet kazanmıştır. Ayrıca bölgede ziraat faaliyetlerde devam etmektedir. Taşınmazın etrafında tarım arazileri de mevcuttur. Konu taşınmaz Adana İli, Seyhan İlçesi, Uçakalanı Mahallesi, 993 Ada, 7.052,40-m² yüzölçümlü 85 Parsel nolu Arsa nitelikli taşınmazdır. Parsel Topoğrafik olarak eğimsiz bir zemine sahip olup, geometrik şekli dikdörtgen formunda yapıdadır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamakta olup boş arsa olduğu görülmüştür. Adresi : Yenidam Mah. 6009 Sokak No:17 Seyhan / ADANA İmar Durumu: 1/1000 ölçekli imar planı sınırları içerisinde,E:1,20 Hmax:7,50 m, küçük sanayi alanı. Yüzölçümü : 7.052,40 m2 Kıymeti : 21.157.200,00 TLKDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.