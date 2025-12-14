T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : Adana İl, Seyhan İlçe, ŞAKİRPAŞA Mahalle/Köy, 9736 Ada, 25 Parsel sayılı taşınmaz 1/1 tam hisse ile malik adına kayıtlı olup Müdürlüğümüzce satışa çıkarılacaktır. Satışa konu Dava konusu taşınmaz; Adana İli, Seyhan İlçesi, Şakirpaşa Mahallesi, 9736 ada, 25 parsel nolu arsa ve üzerindeki yapıdır. 42107 nolu sokakla 42106 nolu sokağın kesiştiği kavşağın -50 m. batısında, Şakirpaşa Cemevinin -120 m. doğusunda, Millimensucat İlköğretim okulunun -130 m. güney batısında yer almakta olup, Şakirpaşa Caddesine 40 m. mesafededir. Mevki olarak küçük ölçekli iş yerli ve bir ilâ üç katlı ruhsatsız konutların yoğunlukta olduğu bir mıntıkada yer almaktadır. Şehir merkezine, sosyal, kültürel ve idari merkezlere ulaşımı mevcuttur. Elektrik, yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı tesislerinden yararlanmaktadır.Dava konusu parsel geometrik şekli itibariyle amorf olup, topoğrafik olarak düz arsa niteliğindedir.Parsel üzerinde betonarme karkas sistemle yapılmış zemin kat, üç normal kat ve 1 çekme katlı yapı bulunmaktadır. Yapı III/A grubu yapı sınıfındadır. Fen Bilirkişinin yerinde yapmış olduğu tespite göre yapının brüt kapalı alanı şöyledir. Zemin kat: 276,00 m2, 1. Kat: 276,00 m, 2. Kat:276,00 m2, 3. Kat: 276,00 m2, çekme katta: 120,00 m2 olmak üzere toplam 1.224,00 m2 brüt kapalı yapı alanı bulunmaktadır. Söz konusu yapı, bitişiğindeki 33 nolu parsel üzerindeki yapıyla birlikte kullanılacak şekilde inşa edilmiş olup, bitişiğindeki 33 nolu parsel üzerindeki yapının üst katlarına bu yapıdan geçiş yapılmaktadır. Döşeme kaplamaları karo, duvarları plastik boya, pencere doğramaları pvc, iç kapıları kısmen panel ve pvc kapı, dış kapısı yağlı boyalı saç kapı, iç merdivenleri mermer, ıslak hacimleri seramiktir. Yapının ince imalatları son derece yıpranmış vaziyettedir. Söz konusu yapı wc+ lavabo, ofis ve geniş bir holden meydana gelmektedir. Halen boş olarak bekletilmektedir.Taşınmazın inşaat ruhsat kayıtlarına ulaşılamamıştır. Yapılan incelemede efektif yıpranma oranının %40 olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Hasar tespit web sayfasında yapmış olduğumuz araştırmada taşınmaz için depreme nedeniyle hasar tespitinin yapılamadığı belirtilmiştir. Adresi : Şakirpaşa Mahallesi, 42107 Sokak, No:6 Seyhan/Adana Yüzölçümü : 276,00 m2 KDV Oranı: %20 İmar Durumu: E: 1.60, TAKS: 0.40,y ençok: 25 m. , ayrık nizam konut alanında kaldığı, kısmen imar yoluna isabet ettiği ilgili belediyenin web sitesinden öğrenilmiştir. Kıymeti : 13.275.890,56 TL