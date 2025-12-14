T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, ŞAKİRPAŞA Mahalle/Köy, 9736 Ada, 33 Parsel sayılı taşınmaz malik adına kayıtlı 1/1 Tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Şakirpaşa Caddesi ile 42109 nolu sokağın kesiştiği kavşağın -30 m. doğusunda, Şakirpaşa Cemevinin -120 m. doğusunda, Millimensucat İlköğretim okulunun 140 m. güney batısında yer almakta olup, Şakirpaşa Caddesine cepheli konumdadır.Mevki olarak küçük ölçekli iş yerli ve bir ilâ üç katlı ruhsatsız konutların yoğunlukta olduğu bir mıntıkada yer almaktadır. Şehir merkezine, sosyal, kültürel ve idari merkezlere ulaşımı mevcuttur. Elektrik, yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı tesislerinden yararlanmaktadır. Dava konusu parsel geometrik şekli itibariyle dikyamuğu andırmakta olup, topoğrafik olarak düz arsa niteliğindedir. Parsel üzerinde betonarme karkas sistemle yapılmış zemin kat, 1 normal kat ve 1 çekme katlı yapı bulunmaktadır. Yapı III/A grubu yapı sınıfındadır. Fen Bilirkişinin yerinde yapmış olduğu tespite göre yapının brüt kapalı alanı şöyledir. Zemin kat: 551,00 m2, 1. kat: 551,00 m2, çekme kat: 320 m2 olmak üzere toplam 1.422,00 m? brüt kapalı yapı alanı bulunmaktadır. Söz konusu yapı, bitişiğindeki 25 nolu parsel üzerindeki yapıyla birlikte kullanılacak şekilde inşa edilmiş olup, bu yapının üst katlarına bitişiğindeki 25 nolu parsel üzerindeki yapıdan geçiş yapılmaktadır. Taşınmazın zemin katı Şok market tarafından kullanılmaktadır. Diğer katlar ise boş olarak bekletilmektedir. Zemin katın döşeme kaplamaları seramik, duvarları plastik boya, ön cephesi alüminyum çerçeveli cemekandır. 1. ve çekme katların döşeme kaplaması şap, duvarları plastik boya, iç merdivenleri mermer kaplamadır. Yapının zemin katının (market) ince imalatlarında iyileştirmeler yapılmıştır. Diğer katlar ise son derece yıpranmış durumdadır. Bu nedenle zemin katın efektif yıpranma oranı %38 diğer katların ise % 42 olarak tespit edilmiştir.Taşınmazın inşaat ruhsat kayıtlarına ulaşılamamıştır. http: /hasartespit.csb.gov.tr web sayfasında yapmış olduğumuz araştırmada taşınmaz için deprem nedeniyle hasar tespitinin yapılamadığı belirtilmiştir.

Adresi : Şakirpaşa Mahallesi, Şakirpaşa Caddesi, No:156 Seyhan/Adana Seyhan / ADANA

Yüzölçümü : 551,00 m2 Kıymeti: 20.260.264,74 TL KDV Oranı: %20

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre; çok az bir bölümü "Ayrık Nizam-Konut Alanı-Taks:0.40-E:1.60-Yençok:25.00 mt." olarak, az bir bölümü "10 mt. Enkesitli İmar Yolu"

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.