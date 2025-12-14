İ L A N

T.C. AKSARAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/34

DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ Emek İsmet İnönü Bulvarı No:36 Çankaya/ ANKARA

2- NİYAZİ KOÇKESEN Sofular Köyü Gülağaç/ AKSARAY

Davacı Necmiye Karaca tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememize dava konusu edilen Aksaray İli, Gülağaç İlçesi, 1036 Ada, 10 Parsel sayılı taşınmaz için davacı tarafın iddiasına göre; Aksaray ili, Gülağaç İlçesinde bulunan 1036 ada 10 numaralı parsel de tapuya kayıtlı 15.171,92 m2 tarla vasıflı taşınmazı muris babaları Habip Aydoğdu 1960 yılından beridir nizasız ve fasılasız bir şekilde kullanmakta olduğunu, muris babaları Habip'in 2002 yılında vefat etmiş olduğunu, vefatından sonra ki süreçte de bu taşınmaz diğer murislerinin de bilgisi dahilinde kendisi tarafından kullanılmakta olduğunu, halen de kullanılmaya devam edilmekte olduğunu, tapu kayıtlarında malik olarak gözüken Niyazi Koçkesen isimli herhangi bir kişinin olmadığını, tapu kayıtlarına sehven bu ismin yazılmış olduğunu, böyle bir kişinin olmadığı da yapılacak araştırma ile de ortaya çıkacağı iddia olunmakla, dava konusu taşınmazın davacı lehine tapusunun iptalinin talep edildiği, dava konusu taşınmazda hak talebinde bulunan ilgililerin duruşma günü olan 09/12/2025 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

