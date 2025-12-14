T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Yenikaraman Mahallesi 764 Ada 2 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "İki Katlı Bahçeli Kargir Ev" olan 179,38 m2 yüzölçümündeki taşınmaz üzerinde 2 adet bina bulunmaktadır. Keşif günü satışı istenen taşınmaz üzerindeki binaların içerisine girilememiş olup, Sulh Hukuk Mahkemesindeki bilirkişi raporu ve keşif günü yaptığımız gözlemlere göre binaların özellikleri şöyledir. 2.Yuva Sokak No:2 Adresindeki Binanın Özellikleri: Bodrum Kat + Zemin Kat + 1. Normal Kattan oluşan betonarme karkas nitelikte 3 katlı binadır. Binanın Bodrum Katı 1 oda, banyo ve tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır.Binanın Zemin Katı iki oda, mutfak, hol, banyo ve tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır. Binanın 1. Normal Katı 3 oda, salon, hol, mutfak, banyo, tuvalet ve 1 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Binanın taban alanı 77,00 m2 dir. Isınma soba ile sağlanmaktadır.2.Yuva Sokak No:2/1 Adresindeki Binanın Özellikleri: Bodrum Kat + Zemin Kat + 1. Normal Kat + 2. Normal Kattan oluşan binadır. Asansör yoktur.Binanın Bodrum Katı tabanı beton, sıvasız, boyasız olup kömürlük olarak ortak kullanılmaktadır.Binanın Zemin Katı 2 oda, salon, hol, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır. İnşaat alanı 102,38 m2 alanlıdır. Binanın 1. Normal Katı 2 oda, salon, hol, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. İnşaat alanı 102,38 m2 alanlıdır.Binanın 2. Normal Katı 2 oda, salon, hol, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. İnşaat alanı 102,38 m2 alanlıdır.Taşınmazın çevresinde bitişik nizam işyeri olarak kullanılan binalar bulunmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Yenikaraman Mahallesi 764 Ada 2 Parsel Yüzölçümü: 179,38 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kısmen 5 metre ön bahçe, 3 metre yan bahçe mesafeli Emsal:2 Yençok: 24,50 metre ticaret alanında, kısmen yolda kalmaktadır. Kıymeti : 6.850.359,50 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Belediye gelirler kanununa göre kısıtlıdır.