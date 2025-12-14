Giriş Tarihi: 15.12.2025 00:00
Örnek No:55*
T.C.
BURSA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/27 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Yenikaraman Mahallesi 764 Ada 2 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "İki Katlı Bahçeli Kargir Ev" olan 179,38 m2 yüzölçümündeki taşınmaz üzerinde 2 adet bina bulunmaktadır. Keşif günü satışı istenen taşınmaz üzerindeki binaların içerisine girilememiş olup, Sulh Hukuk Mahkemesindeki bilirkişi raporu ve keşif günü yaptığımız gözlemlere göre binaların özellikleri şöyledir. 2.Yuva Sokak No:2 Adresindeki Binanın Özellikleri: Bodrum Kat + Zemin Kat + 1. Normal Kattan oluşan betonarme karkas nitelikte 3 katlı binadır. Binanın Bodrum Katı 1 oda, banyo ve tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır.Binanın Zemin Katı iki oda, mutfak, hol, banyo ve tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır. Binanın 1. Normal Katı 3 oda, salon, hol, mutfak, banyo, tuvalet ve 1 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Binanın taban alanı 77,00 m2 dir. Isınma soba ile sağlanmaktadır.2.Yuva Sokak No:2/1 Adresindeki Binanın Özellikleri: Bodrum Kat + Zemin Kat + 1. Normal Kat + 2. Normal Kattan oluşan binadır. Asansör yoktur.Binanın Bodrum Katı tabanı beton, sıvasız, boyasız olup kömürlük olarak ortak kullanılmaktadır.Binanın Zemin Katı 2 oda, salon, hol, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır. İnşaat alanı 102,38 m2 alanlıdır. Binanın 1. Normal Katı 2 oda, salon, hol, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. İnşaat alanı 102,38 m2 alanlıdır.Binanın 2. Normal Katı 2 oda, salon, hol, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. İnşaat alanı 102,38 m2 alanlıdır.Taşınmazın çevresinde bitişik nizam işyeri olarak kullanılan binalar bulunmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Yenikaraman Mahallesi 764 Ada 2 Parsel Yüzölçümü: 179,38 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kısmen 5 metre ön bahçe, 3 metre yan bahçe mesafeli Emsal:2 Yençok: 24,50 metre ticaret alanında, kısmen yolda kalmaktadır.
Kıymeti : 6.850.359,50 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Belediye gelirler kanununa göre kısıtlıdır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:01
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:01
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02360121