İ L A N METNİ

T.C.

ÇANAKKALE

KADASTRO MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2015/15 Esas

KARAR SAYISI : 2023/52 Karar

DAHİLİ DAVALI: NAZIM GÜNEŞ -A***F, B*****E oğlu ../../1981 d.lu TC:253*****804 MAX-PLANCK-STR-20 BONN 53177 9893 ALMANYA

DAHİLİ DAVALI: ÇİĞDEM YAYAR-M*****A ve S***İ kızı 1986 d.lu TC.NO:122*****256

Legienstr.233-B, 21119, Hambarg/Almanya Federal Cumhuriyeti

Mahkememizin 29/03/2023 tarih 2015/15 Esas 2023/52 sayılı Kararı ile ana dosya davacısı Hatice Kapucuoğlu ve birleşen dosya davacısı Niyazi Kapucuoğlu'nun davalarının ayrı ayrı kabulüne karar verilmiş, işbu karar taraflara tebliğe çıkarılmış, dosyamız dahili davalıları Nazım GÜNEŞ ve Çiğdem YAYAR dışındaki tüm taraflara usulüne uygun tebliğ edildiği görülmüştür.

Mahkememizin 29/03/2023 tarih 2015/15 Esas 2023/52 Karar sayılı ilamı ile ;

"Ana dosya davacısı Hatice Kapucuoğlu'nun davasının KABULÜNE, Birleşen Bayramiç Kadastro Mahkemesinin 1987/72 (devren Ezine Kadastro Mahkemesi 2013/10) esas sayılı dosya davacısı Niyazi Kapucuoğlu'nun davasının KABULÜNE,

1-Dava konusu Çanakkale ili, Bayramiç ilçesi, Saraycık Köyü 252 numaralı parselin, 288 numaralı parselin, 289 numaralı parselin, 602 numaralı parselin ve 665 numaralı parselin davalılar adına yapılan tespitlerinin ayrı ayrı İPTALİ ile, davacı Hatice Kapucuoğlu'nun 06/11/2011 tarihinde ölümü ile miras meselesi 5 pay kabul edilerek;

1 payın Niyazi ve Hatice'den olma 31204293486 TC nolu Nebahat Kanık,

1 payın Niyazi ve Hatice'den olma 18331722232 TC nolu Melihat Kaya,

1 payın Niyazi ve Hatice'den olma 24556514798 TC nolu Ömer Kapucuoğlu,

1 payın Niyazi ve Hatice'den olma 24550514916 TC nolu Ali Kapucuoğlu,

1 payın Niyazi ve Hatice'den olma 38311056614 TC nolu Hediye Yavaş adlarına ayrı ayrı TAPUYA KAYIT ve TESCİLLERİNE,

2-Birleşen dosya dava konusu Çanakkale ili, Bayramiç ilçesi, Bıyıklı köyü 169 ve 327 numaralı parsellerin, davalılar adına yapılan tespitlerinin ayrı ayrı İPTALİ ile, davacı Niyazi Kapucuoğlu'nun 11/08/2017 tarihinde ölümü ile miras meselesi 5 pay kabul edilerek;

1 payın Niyazi ve Hatice'den olma 31204293486 TC nolu Nebahat Kanık,

1 payın Niyazi ve Hatice'den olma 18331722232 TC nolu Melihat Kaya,

1 payın Niyazi ve Hatice'den olma 24556514798 TC nolu Ömer Kapucuoğlu,

1 payın Niyazi ve Hatice'den olma 24550514916 TC nolu Ali Kapucuoğlu,

1 payın Niyazi ve Hatice'den olma 38311056614 TC nolu Hediye Yavaş adlarına ayrı ayrı TAPUYA KAYIT ve TESCİLLERİNE,

3-Dava açılış tarihi itibari ile dava konusu yapılan ve yargılama aşamasında, 21/12/1990 tarihinde tefrik edilerek, 1987/14 esas sayılı dosya üzerinden yürütülüp bozma ilamı sonrasında 1994/151 esas 1994/197 karar sayılı dosyada yargılama konusu yapılıp 28/11/1996 da kesinleşen 604 numaralı parselle ilgili karar verilmesine YER OLMADIĞINA,

4-Karar kesinleştiğinde gereğinin ifası için Bayramiç Tapu Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

5-Harçlar yasası gereğince alınması gereken 179,90 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

T.C.

ÇANAKKALE

KADASTRO MAHKEMESİ

Dosya No : 2015/15 Esas-2023/52 Karar Sf.2

6-Davacı tarafından yatırılan ve bugüne kadar kullanılmış olup kesinleşme aşamasına kadar kullanılacak gider avansı da mahsup edildikten sonra kullanılmayan gider avansının 6100 Sayılı HMK'nun 333. maddesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nin 59. maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde talep halinde mahkeme yazı işleri müdürünce başvuran DAVACI MİRASÇILARA İADESİNE

7-6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca verilen kararın niteliği gereği; ana dosya davacısı, birleşen dosya davacısı ve davacı mirasçıların yaptıkları tebligat, yazışma ve hava fotoğrafı temin bedeli giderleri 581,60 TL, keşif harcı 314 TL ve keşif gideri 3.650,00 TL olmak üzere toplamda 4.545,60 TL yargılama giderlerinin DAVALILARDAN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN alınarak DAVACI MİRASÇILARA VERİLMESİNE,

8-Davacı mirasçılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 31.Maddesinin 3.Fıkrası uyarınca ve sarf edilen emek ve mesai de göz önüne alınarak maktuan taktir olunan 5000,00 TL vekalet ücretinin DAVALILARDAN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN alınarak DAVACI MİRASÇILARA ÖDENMESİNE,

9-Bayramiç Kadastro Mahkemesi 1994/151-197 sayılı tescil dosyasının, Bayramiç kadastro Mahkemesi 1996/54 Esas, 2007/1 karar sayılı ,Bayramiç kadastro Mahkemesi 1999/1 esas 2000/40 karar sayılı tescil dosyasının, Bayramiç Kadastro Mahkemesi 1998/15-1998/248 karar sayılı tescile ilişkin evrakların yer aldığı dosyasının, Bayramiç AHM 1995/297 Esas, 1996/20 karar sayılı tescil dosyasanın Tapu Müdürlüğüne iadesine,

10- SHM 1987/161 Esas 1993/425 karar sayılı dosyanın karar kesinleştiğinde Mahkemesine iadesine,

Dair; tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren mahkememize (2) hafta içerisinde başvurmak suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. " İşbu gerekçeli karar dahili davalılar Nazım GÜNEŞ ve Çiğdem YAYAR'a gösterilen adreste tebliğ edilememiş ve geçerli adresleri de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup mahkememizin 29/03/2023 tarih 2015/15 Esas 2023/52 Karar sayılı ilamı dahili davalılar Nazım GÜNEŞ ve Çiğdem YAYAR'a tebliğ yerine geçerli olmak üzere Türkiye genelinde ilgililere ilanen tebliğ olunur. 11/12/2025

