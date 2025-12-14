T.C.

ÇORUM

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

İLAN

DOSYA NO : 2025/1 Ort. Gid. Satış

İLGİLİNİN ADI, SOYADI, KİMLİĞİ : Fevzi UYAR - Mehmet ve Hanife oğlu, 1959 Ankara doğumlu, Çorum Merkez Sorkoğlanı Köyü nüfusuna kayıtlı.

Son İkametgah Adresi : Hacıbayram Mah. Sümbül Sk. No: 4 Altındağ - Ankara

Mahkememiz Satış Memurluğu tarafından 17/05/2025 tarihinde yapılan kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporunda özetle; Çorum Merkez Sorkoğlanı Köyü Yanıklar mevkinde bulunan 106 ada 10 parsel sayılı 31.415,55 m2 alanındaki tarla niteliğindeki taşınmazın, köy yerleşim alanına 1100 m mesafede olduğu, killi tınlı toprak yapısında, %5-6 eğimli, tarım alet ve makineleri kullanılabilir durumda, taşlılık, tuzluluk ve drenaj problemi olmayan, hububat tarımına uygun, kuru tarım arazisi olduğu, taşınmazda değer artırıcı herhangi bir ağaç ve yapı bulunmadığı, kadastral arazi yoluna cephesinin olmadığı, başka tarım arazileri üzerinden ulaşım sağlandığı, taşınmazın değerinin kıymet takdiri tarihi itibariyle 1.099.544,25 TL olduğu takdir edilmiş, ilgililerce iş bu kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporunun tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde dava harç ve masraflarını yatırarak Çorum 2.Sulh Hukuk Mahkemesine Kıymet Takdirine İtiraz davası açabileceği, açmadığı takdirde kıymet takdirinin kesinleşerek satış işlemlerine devam olunacağı ilanen tebliğ olunur. 11/11/2025

