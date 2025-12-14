İ L A N

T.C. ESKİŞEHİR 5. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/418 Esas

DAVALI : ISMAIL OZBEK Huzur Mah Sevinç Caddesi No : 96 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçenizi sunmanız, cevap dilekçenizde ileri sürdüğünüz hususların ispatı için dayandığınız delilleri bildirmeniz, aksi taktirde tahkikat ve yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve hüküm verileceği hususu, Dava Dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02360256