Giriş Tarihi: 15.12.2025 00:00
İ L A N
T.C. GEBZE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/831 Esas 10.12.2025
Konu : Gaiplik ilanı
ABDÜLHAMİT YÜRÜK tarafından mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ABDÜLCABBAR YÜRÜK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu 2. kez ilanen tebliğ olunur.10.12.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 27044615144
ADI SOYADI : ABDÜLCABBAR YÜRÜK
BABA ADI : ABDULLAH
ANA ADI : BİNNAZ
DOĞUM TARİHİ : 04/01/1970
DOĞUM YERİ : TUZLUCA
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02360458