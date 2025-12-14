Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. GEBZE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 15.12.2025 00:00

T.C. GEBZE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. GEBZE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/831 Esas 10.12.2025

Konu : Gaiplik ilanı

ABDÜLHAMİT YÜRÜK tarafından mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ABDÜLCABBAR YÜRÜK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu 2. kez ilanen tebliğ olunur.10.12.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 27044615144

ADI SOYADI : ABDÜLCABBAR YÜRÜK

BABA ADI : ABDULLAH

ANA ADI : BİNNAZ

DOĞUM TARİHİ : 04/01/1970

DOĞUM YERİ : TUZLUCA

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02360458

