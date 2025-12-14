T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

AYDIN DEFTERDARLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ KOMİSYONU





Gayrimenkul Mal Satış İlanı

1) ADRES: Taşınmaz, Aydın ili Kuşadası ilçesi, Yayla Mahallesi, Narderesi mevkii 177 Ada 10 Parsel adresindedir.

2) CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz 23.046,44 m2 arsa alanlı " Tarla" vasfında olup hisse payı TAM'dir.

3) SATIŞ KOMİSYONUNCA BİÇİLEN RAYİÇ DEĞER : Taşınmazın rayiç değeri 25.000.000,00 TL'dir.(YirmiBeşmilyonTürkLirası)'dır.

4) ARTIRMAYA İŞTİRAK İÇİN ALINACAK TEMİNATIN MİKTARI VE NEVİ: Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerden rayiç değerin %7,5 oranında (25.000.000,00 * %7,5)= 1.875.000,00 TL teminat tutarı alınacaktır. Teminat olarak 6183 sayılı AATUHK'nun 10. maddesinin 1-4 bendinde sayılan teminatlar kabul edilecektir. Teminatların ihale gün ve saatinden önce Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlükleri veznesine yatırılarak alındının Defterdarlığımız Tahsilat Müdürlüğü Servisine İbraz edilmesi gerekmektedir.

5) GAYRİMENKUL SATIŞININ YAPILACAĞI YER,GÜN VE SAATİ: Aydın Defterdarlığı Toplantı Odası

Birinci İhale Tarihi / Saati / Süresi 08.01.2026 10:40-10:55 15 Dakika İkinci İhale Tarihi / Saati / Süresi (Birinci ihalede satılamaması halinde) 15.01.2026 10:40-10:55 15 Dakika

6) Gayrimenkul satış şartnamesi Aydın Defterdarlığı Tahsilat Müdürlüğünden temin edilebileceği gibi, Defterdarlığın ilan panosu, internet adresi veya https://ilan.gib.gov.tr adresindeki Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden de görülebilir.

7) Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun, ihale tarihine ve ihale saatinden önce Aydın Defterdarlığı Gayrimenkul Satış Komisyonuna (Tahsilat Müdürlüğü Servisi) ibraz edileceği, malın ihale edilmesi halinde alınan teminatın ihale bedelinden mahsup edileceği, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklerin teminattan mahsup edileceği, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedileceği,

8) Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'i olan 18.750.000,00-TL' (OnsekizmilyonyediyüzellibinTürkLirası) sini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak, 15.01.2026 tarihinde aynı mahal ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılarak; gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Ancak ihale bedeli rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması şarttır. Aşmazsa satış yapılmayacaktır.

9) Malın ihale edilmesi halinde ihale bedeli üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi (%10), İhale Damga Vergisi hesaplanarak ayrıca tahsil edilecektir. Tapu harcı ve masrafları satın alana ait olacaktır. Birikmiş Emlak vergisi borçları satış bedelinden ödenecektir.

10) Gayrimenkul Satış Komisyonunun ihale saatine kadar gayrimenkulün satışını iptal etme yetkisi bulunmaktadır.

11) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,

İLAN OLUNUR.

Metin ÖZDEMİR

Gayrimenkul Satış Komisyonu Başkanı

Gelir İdaresi Grup Müdürü

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02359786