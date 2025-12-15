SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(Tasfiye Memurluğu)

ESAS NO : 2020/14 Tereke

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN

İİK'NIN 254. MADDESİNE GÖRE KAPATILMASI İLANI

MAHKEMESİ : Samsun 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/14 Tereke Esas 2022/43 karar sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin kararı.

MURİS CEMAL DEMİR - 65530142422-Cemalettin ve Naciye oğlu, 07/02/1979 Samsun doğ. Samsun Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mah., 6 Cilt, 69 Aile sıra no, 26 sırada nüfusa kayıtlı,

Mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda murisin tüm araştırmalara rağmen menkul veya gayrimenkul malı ile 3.şahıslardaki hak ve alacaklarının veya borcunun bulunmadığı tespit edilmiştir.

Murisin terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi Samsun 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/14 Tereke Esas 2022/43 karar sayılı kararı ile İİK'nın 254. Maddesi gereğince kapatılmasına karar verilmiştir.

İİK'nın 166 ve 254'üncü maddeleri gereğince ilanı olunur. 26/11/2025 Tasfiye Memuru

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02360210