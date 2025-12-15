İ L A N

T.C. GAZİANTEP 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1624 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasında Davalı 43492184476 T.C kimlik numaralı Selahattin Karakaş'ın bilinen adreslerinden bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile dava dilekçesi ve tensip zabtının duruşma günü ile birlikte ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Açıklanan nedenlerle; davacı Şahinbey Belediyesi Başkanlığı tarafından Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Güzelvadi Mahallesi, 4827 Ada,30 Parsel sayılı taşınmazda ortaklığının giderilmesi davası açıldığı, duruşmasının 24/02/2026 günü saat 09.10'a bırakıldığı, belirli gün ve saatte duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nın 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip zaptı ve duruşma gün ve saati yerine geçerli olmak üzere Selahattin Karataş'a ilanen tebliğ olunur.

