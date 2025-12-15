T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

-İLAN-

ESAS NO : 2025/283 Esas

Davacı NEŞET CERENLİ ile Davalılar MALİYE HAZİNESİ, GÖLBAŞI KARABURUN KÖYÜ KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmazın Tescili davası nedeniyle;

Davacı vekilinin mahkememize ibraz etmiş olduğu 22/05/2025 tarihli dava dilekçesi ile; "Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Karaburun Köyünde tescil harici bırakılan 159,34 m2 lik alanın (28/10/202025 tarihli Fen Bilirkişi raporunda krokide sarı renkli A harfi ile belirtilen kısmın) davacı adına tesciline karar verilmesini" talep ve dava etmiştir.

Dava konusu yerin tespit dışı bırakılan taşınmaz olduğu anlaşıldığından, Mahkememize Türk Medeni Kanunun 713/1. maddesine göre tapusuz taşınmazın tescili şeklinde açılan bu davaya karşı tarafların ve 3. şahısların diyecekleri ve itirazları var ise Türk Medeni Kanunun 713/5. maddesi gereğince son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize yazılı veya sözlü olarak bildirmeleri, 4721 sayılı TMK' nun 713. Maddesinin 4,5 ve 6. Fıkralarına göre son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde dava konusu taşınmazın davacı adına tapuya tescil edilmesi koşullarının gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz yada itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa dava konusu taşınmazın davacı adına tapuya tesciline karar verileceği hususu ilgililere Türk Medeni Kanunun 713/4. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02360202