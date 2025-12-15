Örnek No:55*

T.C.

KAYSERİ

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/338 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/338 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Cumhuriyet Mahalle, 1510 Ada, 1280 Parsel, 2. Kat 12 Bağımsız Bölüm Borçlu/malik adına tam hisse ile, büro olarak kayıtlı olan taşınmaz satışa konu edilecektir. Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Bankalar Caddesi, Güliz Plaza No:3/1 Melikgazi / KAYSERİ Yüzölçümü : 635,85 m2 Arsa Payı : 80/400 İmar Durumu :1/1000 ölçekli Melikgazi Belediyesi Uygulama İmar Planında ticaret alanı olarak planlıdır. Kıymeti : 2.450.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Cumhuriyet Mahalle, 1510 Ada, 1280 Parsel, 2. Kat 13 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu/malik adına tam hisse ile, büro olarak kayıtlı olan taşınmaz satışa konu edilecektir. Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Bankalar Caddesi, Güliz Plaza No:3/1 Melikgazi / KAYSERİ Yüzölçümü : 635,85 m2 Arsa Payı : 80/400 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Melikgazi Belediyesi Uygulama İmar Planında ticaret alanı olarak planlıdır. Kıymeti : 2.450.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:35

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Cumhuriyet Mahalle, 1510 Ada, 1280 Parsel, 2. Kat 15 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu/malik adına tam hisse ile, büro olarak kayıtlı olan taşınmaz satışa konu edilecektir. Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Bankalar Caddesi, Güliz Plaza No:3/1 Melikgazi / KAYSERİ Yüzölçümü : 635,85 m2 Arsa Payı : 80/4000 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Melikgazi Belediyesi Uygulama İmar Planında ticaret alanı olarak planlıdır. Kıymeti : 3.400.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 13:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 13:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:45

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Cumhuriyet Mahalle, 1510 Ada, 1280 Parsel, 3. Kat 19 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu/malik adına tam hisse ile, büro olarak kayıtlı olan taşınmaz satışa konu edilecektir. Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Bankalar Caddesi, Güliz Plaza No:3/2 Melikgazi / KAYSERİ Yüzölçümü : 635,85 m2 Arsa Payı : 80/4000 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Melikgazi Belediyesi Uygulama İmar Planında ticaret alanı olarak planlıdır. Kıymeti : 2.450.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 14:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 14:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:45

5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Cumhuriyet Mahalle, 1510 Ada, 1280 Parsel, 3. Kat 20 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu/malik adına tam hisse ile, büro olarak kayıtlı olan taşınmaz satışa konu edilecektir. Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Bankalar Caddesi, Güliz Plaza No:3/2 Melikgazi / KAYSERİ Yüzölçümü : 635,85 m2 Arsa Payı : 80/4000 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Melikgazi Belediyesi Uygulama İmar Planında ticaret alanı olarak planlıdır. Kıymeti : 2.450.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 10:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:35

6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Cumhuriyet Mahalle, 1510 Ada, 1280 Parsel, 3. Kat 21 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu/malik adına tam hisse ile, büro olarak kayıtlı olan taşınmaz satışa konu edilecektir. Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Bankalar Caddesi, Güliz Plaza No:3/2 Melikgazi / KAYSERİ Yüzölçümü : 635,85 m2 Arsa Payı : 80/4000 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Melikgazi Belediyesi Uygulama İmar Planında ticaret alanı olarak planlıdır. Kıymeti : 3.400.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 11:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 11:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:35

7 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Cumhuriyet Mahalle, 1510 Ada, 1280 Parsel, 4. Kat 25 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu/malik adına tam hisse ile, büro olarak kayıtlı olan taşınmaz satışa konu edilecektir. Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Bankalar Caddesi, Güliz Plaza No:3/3 Melikgazi / KAYSERİ Yüzölçümü : 635,85 m2 Arsa Payı : 80/4000 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Melikgazi Belediyesi Uygulama İmar Planında ticaret alanı olarak planlıdır. Kıymeti : 2.450.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 13:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 13:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 13:45

8 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Cumhuriyet Mahalle, 1510 Ada, 1280 Parsel, 4. Kat 26 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu/malik adına tam hisse ile, büro olarak kayıtlı olan taşınmaz satışa konu edilecektir. Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Bankalar Caddesi, Güliz Plaza No:3/3 Melikgazi / KAYSERİ Yüzölçümü : 635,85 m2 Arsa Payı : 80/4000 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Melikgazi Belediyesi Uygulama İmar Planında ticaret alanı olarak planlıdır. Kıymeti : 2.450.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 14:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 14:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 14:45

9 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Cumhuriyet Mahalle, 1510 Ada, 1280 Parsel, 4. Kat 27 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu/malik adına tam hisse ile, büro olarak kayıtlı olan taşınmaz satışa konu edilecektir. Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Bankalar Caddesi, Güliz Plaza No:3/3 Melikgazi / KAYSERİ Yüzölçümü : 635,85 m2 Arsa Payı : 80/4000 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Melikgazi Belediyesi Uygulama İmar Planında ticaret alanı olarak planlıdır. Kıymeti : 3.400.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 10:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:35

10 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Cumhuriyet Mahalle, 1510 Ada, 1280 Parsel, 5. Kat 31 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu/malik adına tam hisse ile, büro olarak kayıtlı olan taşınmaz satışa konu edilecektir. Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Bankalar Caddesi, Güliz Plaza No:3/4 Melikgazi / KAYSERİ Yüzölçümü : 635,85 m2 Arsa Payı : 80/4000 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Melikgazi Belediyesi Uygulama İmar Planında ticaret alanı olarak planlıdır. Kıymeti : 2.350.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 11:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 11:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:35

11 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Cumhuriyet Mahalle, 1510 Ada, 1280 Parsel, 5. Kat 32 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu/malik adına tam hisse ile, büro olarak kayıtlı olan taşınmaz satışa konu edilecektir. Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Bankalar Caddesi, Güliz Plaza No:3/4 Melikgazi / KAYSERİ Yüzölçümü : 635,85 m2 Arsa Payı : 80/4000 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Melikgazi Belediyesi Uygulama İmar Planında ticaret alanı olarak planlıdır. Kıymeti : 2.350.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 13:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 13:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 13:45

12 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, Cumhuriyet Mahalle, 1510 Ada, 1280 Parsel, 5. Kat 33 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu/malik adına tam hisse ile, büro olarak kayıtlı olan taşınmaz satışa konu edilecektir. Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Bankalar Caddesi, Güliz Plaza No:3/4 Melikgazi / KAYSERİ Yüzölçümü : 635,85 m2 Arsa Payı : 80/4000 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Melikgazi Belediyesi Uygulama İmar Planında ticaret alanı olarak planlıdır. Kıymeti : 3.300.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 14:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 14:45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 14:45

