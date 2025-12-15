T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

No İl İlçe Mahalle Malik Ada Parsel Yüzölçümü (Alanı) (m2) Hisse Miktarı Satışa Esas Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL)

Açıklama 1 AYDIN DİDİM ÇAMLIK DÜKKANÖNÜ CAMİİ VE HACI BAYRAM ALİ VAKFI 565 43 9.735,94 Tam 3.000.000.0000,00

(ÜÇ MİLYAR TL) 90.000.000,00

(DOKSAN MİLYON TL) DÖRT PARSEL

BİRLİKTE SATILACAKTIR. 2 AYDIN DİDİM ÇAMLIK NASUH PAŞA VE SUHTEOĞLU CAMİİ VAKFI 565 44 6.951,09 Tam 3 AYDIN DİDİM ÇAMLIK KOCA CAMİİ VE YAHYAPAŞA VAKFI 565 47 754,93 Tam 4 AYDIN DİDİM ÇAMLIK GAZİ HATUN VAKFI 565 48 503,99 Tam

1) Yukarıda evsafı yazılı vakıf taşınmazı, belirlenen muhammen bedel üzerinden; 30.12.2025 tarih Salı Günü saat 14:30 Güzelhisar Mah. Yedi Eylül

Cad. No:104 Efeler/AYDIN bulunan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü 5. Kat Toplantı Salonunda 2886. Sayılı Kanununun 35. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. (Telefon No: (0256)-225 94 56 / Faks No: (0256)- 225 47 83 / İnternet Sitesi: www.vgm.gov.tr)

2) İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler;

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Vakıf Katılım Aydın Şubesinde Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına TR53 0021 0000 0001 6911 8000 01 IBAN numaralı hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 90.000.000,00-TL (Doksanmilyon Türk Lirası) tutarındaki geçici teminat banka dekontu, havale/EFT yapılması halinde Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünce teyit edilmiş havale belgesi. (Banka dekontunda taşınmaz bilgileri ve satış ihalesi geçici teminatı olduğu belirtilecektir.)

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:4),

h) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz ,

ı) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:5),

i) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Ek:6)

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (g), (ı), ve (i) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, hazırlayacakları teklif dosyasını şartnamede belirtilen hususlara uygun olarak 30.12.2025 tarihi saat:14:30'a kadar Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4) Telgraf, faks veya mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.

5) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesi gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

6) İhaleye katılan istekliler yeri görmüş, ilan metninin tüm şartlarını okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır.

7) İdaremiz 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 77. Maddesi gereğinde her türlü vergi resim harç ve katılım payından istisna tutulmuştur. Ayrıca KDV muafiyeti de bulunmaktadır. Ancak, ihaleye ve taşınmaz devrine ilişkin oluşacak tüm masraflar istekliye aittir.

8) Geçici teminat olarak 2886 Sayılı Kanun'un 26. Maddesinde öngörülen değerler kabul edilecektir.

Geçici teminatın nakit olması durumunda Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Katılım Bankası Aydın Şubesinde bulunan TR53 0021 0000 0001 6911 8000 01 IBAN numaralı İdare hesabına en geç 30.12.2025 tarihinde saat:14:30'a kadar yatırmaları gerektiği, (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzunun diğer belgelerle birlikte sunulması gerekmektedir. Teminat mektuplarının SÜRESİZ ve LİMİT İÇİ olacaktır.

9) İhalenin onaylanmasından sonra, satış ihalesi uhdesinde kalan istekli ihale kararının kendisine tebliğini izleyen 15 (ONBEŞ) gün içerisinde satın alma bedelini ve diğer masrafları (her türlü vergi + resim ve harç ödemelerini) İdaremize ve ilgili Kurumlara yatırdıktan sonra tapudan ferağ işlemi yapılacaktır.

10) İsteklinin Yasal Süresi içerisinde (15 gün), ihale bedelini ve diğer masrafları (vergi+ resim ve harçlar ödemelerini) yatırmaması halinde, geçici teminatı bütçeye irad kaydedilir. Ayrıca Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.

11) Teklif veren İstekliler, ihale ilanını, şartnamesini okumuş, içeriğini kabul etmiş, satılacak taşınmazları görmüş, araştırmış ve bütün şartlarını kabul etmiş sayılırlar. İstekli, taşınmazı hukuki ve fiili mevcut (hisse, alan, imar durumu, imar uygulaması, ifraz, tevhit, yola terk, iskan, sit, vefa hakkı, şuf'a hakkı, bilimum şerhler, kamulaştırma vb.) durumlarını bilerek, görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda, gizli ayıp iddiasıyla gelecekte İdareden herhangi bir itiraz ve talep hakkının bulunmayacağını peşinen kabul eder.

12) Satış ile ilgili ihale dosyası mesai saatleri içerisinde Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir ve Vakıf Katılım Aydın Şubesinde Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına olan TR53 0021 0000 0001 6911 8000 01 IBAN numaralı hesabına 20.000,00 TL (Yirmibin Türk Lirası) bedel yatırılarak satın alınabilir.

İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02358511