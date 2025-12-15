Giriş Tarihi: 16.12.2025 00:00
İ L A N
T.C. SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/877 Esas 05.12.2025
Konu : Gaiplik İlanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ŞEHMUS KARAKOÇ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 05.12.2025
GAİP
T.C. KİMLİK NO : 42841997194
ADI SOYADI : ŞEHMUS KARAKOÇ
BABA ADI : ŞEYHMUS
ANA ADI : AYSER
DOĞUM TARİHİ : 30/03/1988
DOĞUM YERİ : SİVEREK
İKAMETGAH ADRESİ : Bağlar Mah. Bağlar 20 Sk. No: 8A Siverek/ ŞANLIURFA
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02360249