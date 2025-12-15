Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 16.12.2025 00:00

T.C. SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/877 Esas 05.12.2025

Konu : Gaiplik İlanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ŞEHMUS KARAKOÇ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 05.12.2025

GAİP

T.C. KİMLİK NO : 42841997194

ADI SOYADI : ŞEHMUS KARAKOÇ

BABA ADI : ŞEYHMUS

ANA ADI : AYSER

DOĞUM TARİHİ : 30/03/1988

DOĞUM YERİ : SİVEREK

İKAMETGAH ADRESİ : Bağlar Mah. Bağlar 20 Sk. No: 8A Siverek/ ŞANLIURFA

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02360249

