T.C. TOSYA İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/19 Esas

DAVALI : SELDA KARAKOÇ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen ve Mahkememizce sistemde kayıtlı bulunan tüm adreslere duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreslerden ayrıldığınız/tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 vd. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren yedi günün sonunda başlamak üzere iki hafta içinde HMK 122-126-128-129. maddedeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceğiniz, cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, duruşma günü: 04/02/2026 günü saat: 09:30 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

