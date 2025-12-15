Haberler Resmi İlan Haberleri TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 10 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 10 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Mardin İli sınırları içerisinde yer alan elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına yönelik 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan bila tarih, karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin 22.12.2025-24.12.2025 tarihleri arasında 0412 251 30 21 / 33743 telefon numarasından bilgi alınması ve Şanlıurfa Yolu 3. km Kayapınar / Diyarbakır adresinde bulunan TEDAŞ 10. Bölge Müdürlüğüne uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANAN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İlçe Mahalle Adano Parselno ADI SOYADI BABA ADI
MİDYAT KAYALAR 117 1 MEHMET CELAL CELALOĞLU MUHİTTİN
MİDYAT KAYALIPINAR 129 3 MEHMET NECAT ÖZDEMİR TAHİR
MİDYAT ACIRLI 185 1 CEMİLE ÖZ HALİT
MİDYAT ACIRLI 185 1 BESNE ÖZ ŞEYHMUS
ARTUKLU ALIMLI 102 145 MEHMET DİNÇ AZİZ
ARTUKLU ALIMLI 102 145 YASEMİN ÇAKIR AZİZ
ARTUKLU ALIMLI 102 170 ZORO CEYLAN ESAT
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 SÜLEYMAN AYGÜN OSMAN
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 MEHMET NURİ AK YUSUF
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 HAYRİYE AYYILDIZ AHMET
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 İSMAİL AYGÜN OSMAN
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 SALİH GÜRBÜZ İBRAHİM
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 MEHMET EMİN GÜRBÜZ İBRAHİM
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 AZİZ GÜRBÜZ İBRAHİM
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 MEHMET SELİM KILIÇ HALEF
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 ARİF ÇAKIR YUSUF
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 MEHMET ZEKİ TURĞUT HÜSEYİN
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 ABDULAZİZ GÜRBÜZ ALİ
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 EMİNE ERDEM ALİ
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 HASAN AYYILDIZ HASAN
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 ABDULĞANİ KÖL HAMİT
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 MEHMET ŞERİF TURĞUT HÜSSO
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 MEHMET MAHSUM TURĞUT HÜSSO
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 NASRETTİN SERBEST FERHAN
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 NEVZAT GÖKÇE SABRİ
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 AHMET GÜRBÜZ MEHMET ŞAKİR
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 NECMETTİN ÇETİN İSA
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 ABDULLAH COŞKUN İBRAHİM
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 HALEF KILIÇ SÜLEYMAN
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 ALİ KILIÇ HALEF
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 MEHMET SELİM KILIÇ HALEF
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 TAHA KILIÇ ABDULVAHAP
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 ABDULGANİ KILIÇ ABDULVAHAP
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 GÜLPERİ ÇEBER ABDULVAHAP
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 HALEF KILIÇ SÜLEYMAN
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 KEDER ER MEHMET SELİM
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 MEHMET ALİ DENİZ ABBAS
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 MAHMUT TÜRK MEHMET
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 RIDVAN COŞKUN MEHMET NURİ
NUSAYBİN BAKACIK 0 312 MAHFUZA AYAZ HALİL
MAZIDAĞI ENGİN 134 23 MEHMET DEMİREL ABDULKADİR
MAZIDAĞI ENGİN 134 24 VATAN TİTİZ ABDULKERİM
MAZIDAĞI KOCAKENT 107 1 MAHMUT ÖZEL BEKİR
MAZIDAĞI KOCAKENT 107 11 MEHMET ÜRÜN HALİL
MAZIDAĞI KOCAKENT 107 9 ADEM ÜRÜN HALİL
MAZIDAĞI KOCAKENT 107 8 AHMET ÜRÜN HALİL
MAZIDAĞI KOCAKENT 101 396 İZZET BİLEN DAVUT
MAZIDAĞI KOCAKENT 101 399 MEHMET ALİ KAÇAN ŞEYHMUS
MAZIDAĞI KOCAKENT 101 510 SELİM ÖLMEZ SALİH
MAZIDAĞI KOCAKENT 101 511 ABİT YALIÇ SALİH
MAZIDAĞI KOCAKENT 101 515 DAVUT ÇELİK AHMET
MAZIDAĞI KOCAKENT 101 516 FETTAH ACİL MEHMET
MAZIDAĞI KOCAKENT 101 519 ŞABAN ERDEM HAMİT
MAZIDAĞI KOCAKENT 101 518 ADEM ÖLMEZ SALİH
MAZIDAĞI KOCAKENT 101 524 ALO ÇALDAN SADO
MAZIDAĞI KOCAKENT 101 534 ÇERKEZ ÇOLDAN EMİN
MAZIDAĞI KOCAKENT 101 534 FELEMEZ ÇOLDAN EMİN
MAZIDAĞI KOCAKENT 101 534 HASAN ÖZTEMEL VEYSİ
MAZIDAĞI KOCAKENT 101 556 DERVİŞ ÇAKIR MEHMET
MAZIDAĞI KOCAKENT 101 555 ŞAKİR AKSOY OSMAN
ÖMERLİ KOCAKUYU 104 48 HIYAM MOHAMMAD ALİ ŞEMSEDDİN
ÖMERLİ OVABAŞI 120 1 HÜSEYİN ARAZ HASAN
MAZIDAĞI YETKİNLER 107 38 ABDURRAHİM KAYA ŞEYHMUS
MAZIDAĞI EKİNCİLER 103 65 ADİL DAĞLI ABDULKADİR
MAZIDAĞI ENGİN 134 14 AHMET KAYA ARİF
MAZIDAĞI EKİNCİLER 102 282 ALİ KILINÇ MEHMET HATİP
MAZIDAĞI EKİNCİLER 103 54 ALİ KILINÇ MEHMET HATİP
MAZIDAĞI EKİNCİLER 103 65 AYTEN ÇELİK ABDULKADİR
MAZIDAĞI EKİNCİLER 102 175 BEŞİR DOĞAN MEHMET
MAZIDAĞI EKİNCİLER 102 171 BEŞİR DOĞAN MEHMET
MAZIDAĞI EKİNCİLER 102 173 BEŞİR DOĞAN MEHMET
MAZIDAĞI EKİNCİLER 103 65 ÇEÇANİ DAĞLI ABDULKADİR
MAZIDAĞI EKİNCİLER 102 176 DERVİŞ ESEN AZİZ
MAZIDAĞI EKİNCİLER 102 197 FARAÇ ÖZÇELİK ŞEYHMUS
MAZIDAĞI EKİNCİLER 102 196 FARAÇ ÖZÇELİK ŞEYHMUS
MAZIDAĞI EKİNCİLER 103 65 FAZİL DAĞLI OSMAN
MAZIDAĞI EKİNCİLER 103 65 GÜLİ DAĞLI ŞEYHO
MAZIDAĞI EKİNCİLER 103 65 HÜSAMETTİN DAĞLI ABDULKADİR
MAZIDAĞI EKİNCİLER 102 280 KAMİL DAĞLI OSMAN
MAZIDAĞI EKİNCİLER 103 65 KAMİL DAĞLI OSMAN
MAZIDAĞI EKİNCİLER 103 56 KEMAL ÇELİK HANEŞ
MAZIDAĞI ENGİN 134 23 MEHMET DEMİREL ABDULKADİR
MAZIDAĞI EKİNCİLER 102 282 MEHMET KILINÇ MEHMET HATİP
MAZIDAĞI EKİNCİLER 103 54 MEHMET KILINÇ MEHMET HATİP
MAZIDAĞI ENGİN 134 22 MEHMET NUR DENİZ MAHMUT
MAZIDAĞI EKİNCİLER 103 65 MEKİYE DAĞLI ABDULKADİR
MAZIDAĞI EKİNCİLER 103 39 NEZİR DOĞAN MEHMET
MAZIDAĞI EKİNCİLER 103 57 OSMAN DAĞLI RESUL
MAZIDAĞI EKİNCİLER 103 52 OSMAN DAĞLI KAMİL
MAZIDAĞI EKİNCİLER 103 55 OSMAN DAĞLI KAMİL
MAZIDAĞI EKİNCİLER 103 53 OSMAN DAĞLI KAMİL
MAZIDAĞI ENGİN 132 32 OSMAN DAĞLI KAMİL
MAZIDAĞI EKİNCİLER 102 282 RAMAZAN KILINÇ MEHMET HATİP
MAZIDAĞI EKİNCİLER 103 54 RAMAZAN KILINÇ MEHMET HATİP
MAZIDAĞI EKİNCİLER 103 65 REYİHAN DAĞLI ABDULKADİR
MAZIDAĞI ENGİN 132 7 RIDVAN EKİNCİ SALAHATTİN
MAZIDAĞI EKİNCİLER 102 282 SÜLEYMAN KILINÇ MEHMET HATİP
MAZIDAĞI EKİNCİLER 103 54 SÜLEYMAN KILINÇ MEHMET HATİP

