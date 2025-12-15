Giriş Tarihi: 15.12.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 07:16
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 10 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Mardin İli sınırları içerisinde yer alan elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına yönelik 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan bila tarih, karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin 22.12.2025-24.12.2025 tarihleri arasında 0412 251 30 21 / 33743 telefon numarasından bilgi alınması ve Şanlıurfa Yolu 3. km Kayapınar / Diyarbakır adresinde bulunan TEDAŞ 10. Bölge Müdürlüğüne uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANAN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|İlçe
|Mahalle
|Adano
|Parselno
|ADI SOYADI
|BABA ADI
|MİDYAT
|KAYALAR
|117
|1
|MEHMET CELAL CELALOĞLU
|MUHİTTİN
|MİDYAT
|KAYALIPINAR
|129
|3
|MEHMET NECAT ÖZDEMİR
|TAHİR
|MİDYAT
|ACIRLI
|185
|1
|CEMİLE ÖZ
|HALİT
|MİDYAT
|ACIRLI
|185
|1
|BESNE ÖZ
|ŞEYHMUS
|ARTUKLU
|ALIMLI
|102
|145
|MEHMET DİNÇ
|AZİZ
|ARTUKLU
|ALIMLI
|102
|145
|YASEMİN ÇAKIR
|AZİZ
|ARTUKLU
|ALIMLI
|102
|170
|ZORO CEYLAN
|ESAT
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|SÜLEYMAN AYGÜN
|OSMAN
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|MEHMET NURİ AK
|YUSUF
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|HAYRİYE AYYILDIZ
|AHMET
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|İSMAİL AYGÜN
|OSMAN
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|SALİH GÜRBÜZ
|İBRAHİM
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|MEHMET EMİN GÜRBÜZ
|İBRAHİM
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|AZİZ GÜRBÜZ
|İBRAHİM
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|MEHMET SELİM KILIÇ
|HALEF
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|ARİF ÇAKIR
|YUSUF
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|MEHMET ZEKİ TURĞUT
|HÜSEYİN
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|ABDULAZİZ GÜRBÜZ
|ALİ
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|EMİNE ERDEM
|ALİ
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|HASAN AYYILDIZ
|HASAN
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|ABDULĞANİ KÖL
|HAMİT
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|MEHMET ŞERİF TURĞUT
|HÜSSO
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|MEHMET MAHSUM TURĞUT
|HÜSSO
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|NASRETTİN SERBEST
|FERHAN
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|NEVZAT GÖKÇE
|SABRİ
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|AHMET GÜRBÜZ
|MEHMET ŞAKİR
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|NECMETTİN ÇETİN
|İSA
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|ABDULLAH COŞKUN
|İBRAHİM
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|HALEF KILIÇ
|SÜLEYMAN
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|ALİ KILIÇ
|HALEF
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|MEHMET SELİM KILIÇ
|HALEF
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|TAHA KILIÇ
|ABDULVAHAP
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|ABDULGANİ KILIÇ
|ABDULVAHAP
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|GÜLPERİ ÇEBER
|ABDULVAHAP
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|HALEF KILIÇ
|SÜLEYMAN
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|KEDER ER
|MEHMET SELİM
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|MEHMET ALİ DENİZ
|ABBAS
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|MAHMUT TÜRK
|MEHMET
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|RIDVAN COŞKUN
|MEHMET NURİ
|NUSAYBİN
|BAKACIK
|0
|312
|MAHFUZA AYAZ
|HALİL
|MAZIDAĞI
|ENGİN
|134
|23
|MEHMET DEMİREL
|ABDULKADİR
|MAZIDAĞI
|ENGİN
|134
|24
|VATAN TİTİZ
|ABDULKERİM
|MAZIDAĞI
|KOCAKENT
|107
|1
|MAHMUT ÖZEL
|BEKİR
|MAZIDAĞI
|KOCAKENT
|107
|11
|MEHMET ÜRÜN
|HALİL
|MAZIDAĞI
|KOCAKENT
|107
|9
|ADEM ÜRÜN
|HALİL
|MAZIDAĞI
|KOCAKENT
|107
|8
|AHMET ÜRÜN
|HALİL
|MAZIDAĞI
|KOCAKENT
|101
|396
|İZZET BİLEN
|DAVUT
|MAZIDAĞI
|KOCAKENT
|101
|399
|MEHMET ALİ KAÇAN
|ŞEYHMUS
|MAZIDAĞI
|KOCAKENT
|101
|510
|SELİM ÖLMEZ
|SALİH
|MAZIDAĞI
|KOCAKENT
|101
|511
|ABİT YALIÇ
|SALİH
|MAZIDAĞI
|KOCAKENT
|101
|515
|DAVUT ÇELİK
|AHMET
|MAZIDAĞI
|KOCAKENT
|101
|516
|FETTAH ACİL
|MEHMET
|MAZIDAĞI
|KOCAKENT
|101
|519
|ŞABAN ERDEM
|HAMİT
|MAZIDAĞI
|KOCAKENT
|101
|518
|ADEM ÖLMEZ
|SALİH
|MAZIDAĞI
|KOCAKENT
|101
|524
|ALO ÇALDAN
|SADO
|MAZIDAĞI
|KOCAKENT
|101
|534
|ÇERKEZ ÇOLDAN
|EMİN
|MAZIDAĞI
|KOCAKENT
|101
|534
|FELEMEZ ÇOLDAN
|EMİN
|MAZIDAĞI
|KOCAKENT
|101
|534
|HASAN ÖZTEMEL
|VEYSİ
|MAZIDAĞI
|KOCAKENT
|101
|556
|DERVİŞ ÇAKIR
|MEHMET
|MAZIDAĞI
|KOCAKENT
|101
|555
|ŞAKİR AKSOY
|OSMAN
|ÖMERLİ
|KOCAKUYU
|104
|48
|HIYAM MOHAMMAD ALİ
|ŞEMSEDDİN
|ÖMERLİ
|OVABAŞI
|120
|1
|HÜSEYİN ARAZ
|HASAN
|MAZIDAĞI
|YETKİNLER
|107
|38
|ABDURRAHİM KAYA
|ŞEYHMUS
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|103
|65
|ADİL DAĞLI
|ABDULKADİR
|MAZIDAĞI
|ENGİN
|134
|14
|AHMET KAYA
|ARİF
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|102
|282
|ALİ KILINÇ
|MEHMET HATİP
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|103
|54
|ALİ KILINÇ
|MEHMET HATİP
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|103
|65
|AYTEN ÇELİK
|ABDULKADİR
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|102
|175
|BEŞİR DOĞAN
|MEHMET
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|102
|171
|BEŞİR DOĞAN
|MEHMET
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|102
|173
|BEŞİR DOĞAN
|MEHMET
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|103
|65
|ÇEÇANİ DAĞLI
|ABDULKADİR
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|102
|176
|DERVİŞ ESEN
|AZİZ
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|102
|197
|FARAÇ ÖZÇELİK
|ŞEYHMUS
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|102
|196
|FARAÇ ÖZÇELİK
|ŞEYHMUS
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|103
|65
|FAZİL DAĞLI
|OSMAN
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|103
|65
|GÜLİ DAĞLI
|ŞEYHO
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|103
|65
|HÜSAMETTİN DAĞLI
|ABDULKADİR
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|102
|280
|KAMİL DAĞLI
|OSMAN
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|103
|65
|KAMİL DAĞLI
|OSMAN
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|103
|56
|KEMAL ÇELİK
|HANEŞ
|MAZIDAĞI
|ENGİN
|134
|23
|MEHMET DEMİREL
|ABDULKADİR
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|102
|282
|MEHMET KILINÇ
|MEHMET HATİP
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|103
|54
|MEHMET KILINÇ
|MEHMET HATİP
|MAZIDAĞI
|ENGİN
|134
|22
|MEHMET NUR DENİZ
|MAHMUT
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|103
|65
|MEKİYE DAĞLI
|ABDULKADİR
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|103
|39
|NEZİR DOĞAN
|MEHMET
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|103
|57
|OSMAN DAĞLI
|RESUL
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|103
|52
|OSMAN DAĞLI
|KAMİL
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|103
|55
|OSMAN DAĞLI
|KAMİL
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|103
|53
|OSMAN DAĞLI
|KAMİL
|MAZIDAĞI
|ENGİN
|132
|32
|OSMAN DAĞLI
|KAMİL
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|102
|282
|RAMAZAN KILINÇ
|MEHMET HATİP
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|103
|54
|RAMAZAN KILINÇ
|MEHMET HATİP
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|103
|65
|REYİHAN DAĞLI
|ABDULKADİR
|MAZIDAĞI
|ENGİN
|132
|7
|RIDVAN EKİNCİ
|SALAHATTİN
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|102
|282
|SÜLEYMAN KILINÇ
|MEHMET HATİP
|MAZIDAĞI
|EKİNCİLER
|103
|54
|SÜLEYMAN KILINÇ
|MEHMET HATİP
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02359771