VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YATIRIM VE EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ İHALE İLAN METNİ

1-) Mardin İli, Midyat İlçesi, Mercimekli Mahallesinde bulunan 9 Adet Taşınmazın aşağıdaki tabloda belirtilen muhammen bedel+KDV üzerinden peşin ödenmek şartıyla 30.12.2025 Salı günü tabloda belirtilen saatlerde Erler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:340 Etimesgut/ANKARA adresinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı toplantı salonunda (B Blok 1. Kat) 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak 35/a Maddesine göre ayrı ayrı olarak satış ihalesi yapılacaktır.

2-) İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için geçici teminat belgeleri ile şahıs olarak ihaleye girecekler için ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı sureti veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi (adres beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en geç 30.12.2025 Salı günü saat 12:30'a kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığına teklif dosyalarını sunması gerekmektedir.

3-)Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Bedelinin (Muammen bedelinin %3'ü olmak üzere) Yatırıldığına Dair Makbuz; veya geçici teminat bedelinin Vakıflar Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı adına Vakıf Katılım Bankası Vakıflar Genel Müdürlüğü Bakanlıklar şubesinde bulunan (TR500021000000300000000002) numaralı İdare hesabına en geç 30.12.2025 tarihinde saat:12:30 kadar yatırmaları gerektiği, (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle)nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu diğer belgelerle birlikte sunulması gerekmektedir. Geçici teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka hesap numaralarına aktarılacaktır. Geçici Teminat Mektubu kesin ve süresizdir.

4-)İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliği devam eden noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5-) Şahıs ve şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde, noterden tasdikli ortaklık beyannamesi,

6-) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu.(Ek-1)

7-) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz ile İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, Yer Görme Formu (Ek-2)

8-)Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname,(Ek-3)

a-) Taşınmazlar mevcut sözleşmeye göre 2025 yılı Yıllık kirası aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, yıllık artışlar her yeni yılın Ocak ayında TÜFE "12 Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranında" yapılacaktır.

9-)Şartname ve tüm ekleri, mesai saatleri içerisinde Erler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:340 Etimesgut/ANKARA adresinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı'nda her taşınmaz için 1.000,00 TL mukabili temin edilebilecektir.

10-) Satışa konu taşınmazların tapu kütüğü şerhler hanesinde; '' Bu taşınmaz geliri Merşemun Kilisesine ait olup başka bir amaçla kullanılamaz.'', '' Bu taşınmaz geliri Mercimekli Köyü Kilisesine ait olup başka bir amaçla kullanılamaz.'', '' Bu taşınmaz geliri Maruzu Kilisesine ait olup başka bir amaçla kullanılamaz.'' Şerhleri bulunmakta olup, istekli şerhleriyle birlikte taşınmazın satışını kabul eder.

Sıra No Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü (m²) YıllıkMevcutKirası Muammen Bedel GeçiciTeminat İhaleTarihiveSaati 1 104 21 Susuz Tarla 6.505,65 4.310,00₺ 650.565,00₺+KDV 19.516,95₺ 30.12.2025-14:00 2 104 65 Susuz Tarla 4.868,42 3.386,00₺ 730.263,00₺+KDV 21.907,89₺ 30.12.2025-14:10 3 104 81 Susuz Tarla 10.695,76 6.464,00₺ 1.069.575,00₺+KDV 32.087,25₺ 30.12.2025-14:20 4 105 22 Susuz Tarla 6.402,58 4.000,00₺ 640.258,00₺+KDV 19.207,74₺ 30.12.2025-14:30 5 106 158 Susuz Tarla 25.022,67 15.000,00₺ 3.753.400,50₺+KDV 112.602,02₺ 30.12.2025-14:40 6 107 33 Susuz Tarla 9.610,85 2.450,00₺ 1.441.627,57₺+KDV 43.248,83₺ 30.12.2025-14:50 7 108 62 Bağ 37.953,38 24.020,00₺ 5.693.007,00₺+KDV 170.790,21₺ 30.12.2025-15:00 8 110 24 Susuz Tarla 4.173,43 2.616,00₺ 626.014,50₺+KDV 18.780,44₺ 30.12.2025-15:10 9 110 41 Susuz Tarla 7.737,13 4.924,00₺ 1.160.569,50₺+KDV 34.817,09₺ 30.12.2025-15:20 Tablo: Mardin ili, Midyat ilçesi, Mercimekli Mahallesinde Bulunan Satışa Konu 9 Adet Taşınmazın Listesi

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02360465