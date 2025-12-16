T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

İ L A N

T.C.

Ankara Batı

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2024/126 Ort. Gid. Satış

: HİSSEDAR AYŞE GÜNER - KESİKTAŞ MAHALLESİ YENİKENT SİNCAN

HİSSEDAR AYŞE GÜNER'e gösterilen adreste daha önce tebligat yapılmış olup en son satış ilanı ve şartnamesine ilişkin tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de uyap tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup satış ve artırma şartlarının tebliğine karşı şikayet yahut ihale tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde ihalenin feshi yoluna başvurulabileceği aksi takdirde ihalenin kesinleştirilerek usulü işlemlere devam olunacağı ilan olunur. 10/12/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02360467