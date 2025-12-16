T.C. BİTLİS 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/232 Esas

KARAR NO : 2023/297

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/06/2013 tarihli ilamı ile sanıklar Rıza GÖKÇEK ve Adnan TÜSER hakkında Nitelikli Yağla suçundan, 5237 sayılı kanunun TCK'nın 37/1 maddesi delaleti ile 149/1-a-c-d-h 149/1-a-c-h, 62/1, 53/1-2-3 maddeleri gereğince ayrı ayrı ikişer kez 10 Yıl Hapis Cezası ile Cezalandırılmalarına karar verilmiştir.

Gerekçeli karar sanıklar müdafii tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

Gerekçeli karar ve istinaf başvurusu müştekiler Cevad MANSOURİ ve Rıza ATAİ'e tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29.30 maddeleri gereğince hüküm özetinin Trajı 50 Bin'in üzerinde olan bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.12.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02361339