İ L A N

T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/441 Esas

DAVALI : TMTS GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Davacı , BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , EBUBEKİR TERZİOĞLU, TMTS GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davası nedeniyle;

Mahkememizin 02/12/2025 tarihli duruşma ara kararı uyarınca; gelen müzekkere cevapları doğrultusunda davalı şirketin tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememize sunulan 04/07/2025 tarihli bilirkişi raporunda özetle; 1. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın, davalıların kaçak elektrik kullanımına konu adresten ve kaçak kullanımından sorumlu olup olmadığının tespit edilmesi noktalarında toplandığı, 2. Sunulan bilgi ve belgelere göre, daha önce borçtan tahliye koduyla aboneliği sonlandırılan tesisatta elektrik kullanımına devam edilmesinin Yönetmeliğin 42.1.(a) maddesinde tanımlandığı şekliyle kaçak elektrik kullanımı olarak kabul edilmesi gerektiği, 3. Davalıların kaçak kullanımına konu adresten sorumlu olduğunu açıkça gösteren bilgi ve belgelere göre, yasal şekilde tesis edilmiş bir abonelik sözleşmesi kapsamında elektrik kullanımı yapıldığını ve karşılığında tahakkuk ettirilen dönem faturalarına ödeme yapıldığını gösteren bilgi ve belgeler sunulamadığı takdirde, perakende satış sözleşmesi olmaksızın elektrik kullanımı yapılması tespitine dayandırılan dava ve icra takibine konu 18/09/2023 tarihli tutanaktan ve tahakkuk edecek fatura bedelinden sorumlu olduğu, 4. Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yapılan hesaplamalar sonucunda, davalılar tarafının sorumlu olduğu ve bu durumda, davacının, davalıdan, 26.842,13.-TL Kaçak Elektrik Bedeli 463,30.-TL Gecikmiş Gün Faizi, 92,66.-TL Faizin KDV'si olmak üzere toplam 27.398,09.-TL alacaklı olduğunun hesaplandığı, Davacının 8,69TL fazla ve yersiz talebinin olduğu, Davacının 26.842,13 TL asıl alacağına takip tarihinden itibaren 3095 sayılı yasa gereği yıllık %31,75 orandan başlayacak değişen oranlarda avans faiz uygulanması gerekecektir. Değerlendirmelerimiz, asli ve nihai hukuki takdiri ile tavsifi HMK m. 266/c.2 ve m. 279/4 hükmü ile 6754 sayılı Kanun m. 3/3 hükmü icabı tamamen ve münhasıran Mahkemeye ait olduğu sonucuna ulaşıldığı bildirilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve duruşmanın 03/03/2026 günü saat 09:35 de yapılacağı hususu davalı TMTS GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'ne tebliğ yerine geçmek üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 02.12.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02362009